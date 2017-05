Atletické hvězdy jsou zděšené z hrozby rušení rekordů: Je to zbabělost!

Zavedení nových rekordů v atletice? Bývalým britským hvězdám Paule Radcliffeové a Jonathanu Edwardsovi se návrh Evropské atletické asociace, který by přinesl zrušení řady světových a evropských maxim, hrubě nelíbí. Radcliffeová by mohla přijít o světový rekord v maratonu z roku 2003. Podle ní jsou tyto plány za zbabělé.

"Ranilo mě to a beru to jako poškození své pověsti a důstojnosti," uvedla Radcliffeová v prohlášení na Twitteru. Podle ní atletické federace opět selhávají, když mají chránit čisté atlety. "Museli jsme závodit proti podvodníkům, nedokázaly nám (federace) zajistit rovné podmínky. Přicházeli jsme kvůli podvodníkům o medaile, zážitky a peníze. Byli jsme svědky toho, jak je náš sport kvůli podvodníkům vláčen bahnem. A teď kvůli těm, kteří se rozhodli podvádět, přijdeme o světové a kontinentální rekordy," napsala někdejší britská vytrvalkyně.

Aby mohly být rekordy uznány, musí se podle návrhu evropské asociace atlet mimo jiné před dosažením výsledku podrobit určitému množství dopingových kontrol a jeho vzorek z rekordního závodu musí být uchováván 10 let pro případné opětovné testování. IAAF však skladuje dopingové vzorky až od roku 2005, takže řada rekordů tuto podmínku nesplňuje.

Včetně maratonského času Radcliffeové 2:15:25 a trojskoku Edwardse, jenž vévodí historickým tabulkám výkonem 18,29 metru od roku 1995. Edwards s rozhodnutím atletických funkcionářů zásadně nesouhlasí.

Podle něj se jejich snaha ubírá špatným směrem. "Pokud existují rekordy, které jsou neuvěřitelné a podezřelé, běžte po nich. Myslel jsem si, že můj rekord jednou padne, ale ne kvůli bandě sportovních úředníků. Vypadá to zbaběle. Nemyslím si, že tím dosáhnou toho, co chtějí. Místo toho to vyvolává pochybnosti o generacích atletických výkonů," řekl listu Guardian.

Rekord z roku 2005 je čistý a z roku 1995 už ne?

Radcliffeová míní, že krok evropské asociace akorát zmate veřejnost. Navíc v době, kdy atletika už takhle bojuje o místo na trhu. "Jak vysvětlí, že klubové a národní rekordy a rekordu stadionů jsou lepší než světové a kontinentální rekordy?" uvedla.

Rovněž míní, že testování stále ještě není na takové úrovni, aby bylo možné chytit každého, kdo podvádí. "Tak proč to mazat právě teď? Opravdu věříme tomu, že rekord z roku 2015 je naprosto čistý, zatímco ten z roku 1995 ne?"

Evropská asociace se rozhodla přezkoumat hodnověrnost atletických rekordů už letos v lednu především kvůli podezřelým výkonům sportovců z někdejšího východního bloku z 80. let minulého století. Čeští atleti drží šest evropských rekordů, čtyři pod otevřeným nebem a dva halové.

Ir Pierce O'Callaghan, který je v čele zvláštní komise zodpovědné za revoluční návrhy, v reakci na kritiku sportovců uvedl, že u Radcliffeové či Edwardse jde o "vedlejší škody" změn. "Omlouváme se těmto atletům, nikdy jsme neměli v úmyslu poškodit jejich pověst a odkaz. Naším záměrem je poskytnout lidem víru a důvěryhodnost v to, co ve sportu sledují," řekl O'Callaghan BBC.

Krok přirovnal ke změnám v anglickém fotbale po vzniku Premier League, kdy se zdeformovaly dosavadní ligové historické zápisy.

Plány na změny rekordních tabulek, které podporuje šéf světové atletiky Sebastian Coe, musejí nejprve schválit všechny kontinentální federace.