Hejnová po změně trenéra: Potřebuju pohodu, ale té zkušenosti nelituju

Co stálo za vaším rozchodem s Balzerem?

„Hlavně za tím stálo, že to bylo hodně náročné dojíždění, pomalu každý týden jsem byla někde jinde. Ve svém věku musím myslet na to, že čtyři hodiny v autě a čtrnáct dní bez regenerace není úplně sranda. Musím být poblíž fyzioterapeutům a věnovat se regeneraci. Potřebuju psychickou pohodu, být poblíž svých blízkých. Chci udělat maximum, abych uspěla, tohle mi to nedovolovalo.“

Nedaly se tyto potíže předvídat?

„Když to člověk nezkusí, tak to neví. Ze začátku se to dalo. Na podzim, tím, že se nedělá tolik kvalitního tréninku, nepotřebujete se tolik věnovat ostatním věcem. Byli jsme i na soustředění, uteklo to. Teď po mě trenér chtěl, abych byla téměř pořád v Německu, to si opravdu nemůžu dovolit. Potřebuju svoje zázemí, ne neustále bydlet na hotelu a přejíždět zpátky.“

Splnil trénink vaše očekávání ohledně zlepšení rychlosti?

„Vůbec toho nelituju, vyzkoušela jsem nový trénink, nový systém, úplně jinou mentalitu. Jsem za to hrozně vděčná, jsou to zkušenosti k nezaplacení, určitě z toho budu čerpat do budoucna. Naučila jsem se spoustu nových věcí. Věřím, že se to v letní sezoně projeví a spolupráce s Falkem dojde k nějakému úspěchu.“

Co říkáte vyjádření Falka Balzera, který tvrdí, že jste odmítala jím navrhované běžecké postavení a neposlouchala jeho rady, jak se chovat ve chvílích těsně před startem?

„Já jsem respektovala, že mě chce naučit něco nového. Nemyslím, že jsme měli rozpory. Nebyli jsme velcí kámoši, ale profesionálně jsme se respektovali.“

Jak bude nastavená spolupráce s Jandovou, která sídlí v Jablonci?

„Pořád je to blíž než do Německa. Budeme to muset nějak sladit. Budeme to kombinovat. Na tréninky pojedu já do Jablonce, nebo ona do Prahy. Není to tak daleko. Má skupinku dětí odpoledne, může trénovat se mnou. Nastavíme režim, aby nám to vyhovovalo.“

Už v sobotu vás čeká první závod sezony na Diamantové lize v Eugene, co od něj očekáváte?

„Na první závod se těším, cítím, že mám formu. Budu nervozní, bude tam celá světová špička. Takže to bude náročný závod. Je to hodně daleko, člověk musí počítat s tím, že to nebude standardní závod. Těším se na to moc. Jsme v pořádku, trénuju naplno. Musím se starat o achilovku, která pobolívá, ale nijak mě neomezuje.“

Jaký čas by vás uspokojil?

„Já byla na prvním tréninku s Danou na dlouhých překážkách, vypadalo to moc dobře. Cokoli bude pod 55 vteřin, bude dobré. Musím brát v potaz, že je to daleko. Přiletím ve čtvrtek večer, v pátek se rozcvičím, v sobotu závodím. Uvidím, jak to se mnou zamává. Už jsem tam byla. Čas člověk nezastaví, léta taky ne. Regenerace je horší a horší.“





Vyjádření Falka Balzera k rozchodu s Hejnovou

„Nebylo to rychlé rozhodnutí, ale pomalu jsem se v něm upevnil. Udělal jsem ho 10. května a 12. května jsem informoval reprezentačního šéftrenéra. Mé první pochyby nastaly na halovém mistrovství Evropy. Proč Zuzana změnila rozcvičení? Proč pila vodu sekundy před startem a propila tak svoje zlaté šance? Během šesti měsíců se mi podařilo reaktivovat její staré silné stránky. Hlavní věc byla změna běžecké pozice, aby jí dál nebolela achilovka. Po halové sezoně se Zuzana chtěla vrátit do Prahy. Stalo se to ve chvíli, kdy jí začala bolet achilovka, bez klinické příčiny. Neakceptoval jsem to. Během šesti měsíců jsem dokázal, že mé změny rezultovaly v méně bolesti. Její odpověď byla, že se musí vrátit ke staré běžecké pozici. Poznal jsem, že se Zuzanou už nemáme společný cíl. V mé práci dál nemůžu pokračovat.“