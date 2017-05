Rekord po 29 letech! V Turnově zářil dálkař Juška a vrhači

Hlavní disciplínu Daňkova memoriálu ovládl německý diskař Martin Wierig (64,73) a zabránil tak úřadujícímu mistru světa Poláku Piotru Malachowskému v šestém turnovském vítězství. Hlavními hrdiny však byli čeští atleti v čele s dálkařem Radkem Juškou, který šokoval překonání jednoho z nejstarších českých rekordů. Výkon 829 centimetrů ho vystřelil na čtvrté místo světových tabulek.

„Nemám slov. Je to pro mě překvapení, vůbec bych to takhle na začátku sezóny nečekal. Že se tak rychle vrátím po zranění, které mě postihlo na začátku haly, to je fantazie,“ radoval se Juška, který přišel o halovou sezonu kvůli svalovému zranění.

„Pokusy si moc nepamatuju. Vím, že mi to konečně vyšlo, na prkně se mi nepodlomila noha, tak jsem se konečně odrazi. Nebylo to jen z rychlosti, to je všechno, co si z toho pamatuju,“ líčil Juška. „Já si na český rekord věřil už vloni na republice v Táboře, kde jsem bohužel třikrát přešlápl, tam by to asi taky padlo. Ale podařilo se tady a jsem za to strašně rád.“

Další skvělý výkon předvedl oštěpař Jakub Vadlejch, který hodem 87,80 metru zaostal jen 11 centimetrů za svým letošním nejlepším výkonem z Diamantové ligy v Dauhá.

„S výkonem spokojenost, se závodem moc ne. Výkon neodrážel, co jsem dělal, pral jsem se s technikou,“ popisoval Vadlejch. „Odvedli jsme velký kus práce a je to vidět. Druhý závod za sebou jsem hodil přes osmdesát sedm, jsem hrozně spokojený.“

Vadlejch oproti minulosti omezil cestování. Po úvodním startu v Dauhá podruhé startoval v Turnově a další start ho čeká 5. června na Memoriálu Josefa Odložila.

„Vloni jsem z Kawasaki přejížděl do Šanhgaje a byl jsem dost rozbořený, takže jsem to trochu pozměnil,“ vysvětluje Vadlejch.

Koulař Tomáš Staněk vyhrál výkonem 21,17 metrů, kterým 29 centimetrů zaostal za svým nedávným osobním rekordem z Olomouce.

„Čekal jsem to o dost lepší, nejsem spokojený. Asi moc chci hodit dvacet dva. Vím, že na to mám. Jak hlava moc chce, tělo neposlouchá,“ hodnotil Staněk. „Není špatné házet zkaženými pokusy dvacet jedna. Času je hodně, závodů je taky dost. Budeme mít soustředění, musím doladit detaily a ještě malinko posílit.“

Staněk v jednom z pokusů vypálil kouli několik metrů mimo výseč, tak že dopadla na tartanovou dráhu u vodního příkopu.

„Měl jsem blbé nohy, moje chyba. Mimo výseč nalevo jsem nehodil hodně dlouho, naposled v Portlandu,“ připomněl si zážitek z loňského halového MS.

Staňka ovlivnil víkendový zážitek z německého Halle. Tam v sobotu jel, aby se utkal s dvojnásobným mistrem světa Davidem Storlem, pořadatelé ale závod předsunuli, takže ho Staněk nestihl a závodil až ve druhé skupině koulařů. Výkonem 21,35 metru ale Storla, který závodil v první skupině, na dálku porazil.

„O to hezčí bylo, že jsem se nezranil. Měl jsem půl hodiny na rozházení, na rozcvičení, fakt jsem moc nestíhal. Já myslím, že Storl má důvod se mě bát,“ směje se Staněk, který však přiznal, že ho nepříjemná událost před závodem v Turnově ovlivnila. „Po tom Halle jsem byl kleplej. Jel jsem tam 600 kilometrů, bylo to hektické. Asi mě to i dodělalo psychicky, protože to byla trošku sviňárna od pořadatelů.“

Překážkářka Zuzana Hejnová před odletem na úvodní závod Diamantové ligy do amerického Eugene otestovala formu na dvoustovce, skončila pátá časem 24,13 sekundy.

„Není to nic extra. Čekala jsem, že poběžím kolem čtyřiadvaceti. Je to v normě, co jsem očekávala,“ hodnotila Hejnová.

Tyčkař Michal Balner skočil 560 centimetrů, pro nominaci na mistrovství světa potřebuje ještě deset centimetrů.