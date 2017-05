Z Hejnové je Dračice, hvězdné překážkářce vymyslela přezdívku Špotáková

Jak k vaší spolupráci došlo?

„Zuzka mě poprosila o jeden trénink, jestli by za mnou nemohla přijet do Jablonce, tak jsem říkala, že určitě, čas mám. Šla výborně tři sta překážek, Řekla, že nemá kde trénovat, jestli ji vezmu, tak jsem řekla, že do konce roku jo a hledej…“ (úsměv)

Vůbec jste neváhala, jestli nabídku přijmout?

„Já jasno neměla, to tak vyplynulo, přišla na jeden trénink a už to bylo.“

Máte přehled, jak na tom Hejnová je?

„Sleduju každý její závod, znám její zášlapy, ale už jsme zkoukli trénink, co dělala s Falkem, aby se na to navázalo a neudělali jsme nějakou kravinu. Zuzka je závoďák, a když bude zdravá, bude výborná. Probereme, kam bude jezdit na závody. Turnov (Hejnová tam v úterý běžela dvoustovku – pozn. red.) byl naplánovaný, poletí do Eugene na první čtvrtku plotů. Od toho se to bude odvíjet. Pak má Řím, další Diamantovku, a uvidíme.“

720p 480p 360p 240p <p><span>Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová si před prvním letošním startem v atletické Diamantové lize, který ji čeká v sobotu v americkém Eugene, věří na čas pod 55 sekund. Rychlost otestuje dnes odpoledne v Turnově, kde při Memoriálu Ludvíka Daňka poběží dvoustovku. V tréninku chce navázat na nové prvky zavedené německým koučem Falkem Balzerem, s nímž kvůli náročnému cestování ukončila spolupráci.</span></p> REKLAMA Hejnová po změně trenéra: Potřebuji pohodu, té zkušenosti ale nelituji • VIDEO iSport TV

Bývalý trenér Balzer měl připomínky k běžecké pozici Hejnové, budete se tímto tématem zabývat?

„Upřímně, neřešila jsem to, ani jsem se k tomu nechtěla vracet. Požádala mě, abych pomohla, tak to udělám. Těšíme se na svět, důležité je, aby se nestresovala nějakými otázkami. Vracet se zpět nemá smysl. Jdeme dopředu s úsměvem.“

Jak vznikl název vaší tréninkové skupiny Dračice?

„Já ani nevím, mě tak nazval někdo kdysi v Jablonci, myslím, že to byla zrovna Barča Špotáková. Samice Dračice, mám to od ní na lednici, tak nějak vznikly Dračice. Samice, to mi přišlo ne úplně vhodné, Dračice je lepší.“

Takže je už z Hejnové Dračice?

„Jo, patří do skupiny, nevím, jestli je šťastná, ale je tam… (smích) Skupině se to líbí, někteří plakali, že na ně nebudu mít čas na soustředění, tak jsem jim to vysvětlila. Ještě si s nimi musím sednout, aby nebyli nešťastní, že s nimi nepojedu na soustředění. Samozřejmě jsme měli na srpen jiné plány, že pojedu se sto dětmi do Itálie. Teď je tam mistrovství světa v Londýně, prostě to budu muset organizačně přehodnotit.“

Jak to zvládnete?

(úsměv) „Na stadiónu už bydlím, postavím si tam stan. V létě se to dá… (smích) Mně to nevadí, vždy jsem byla trochu workholik. Mám dvacetičlennou skupinu od maličkých dětí po dospělé, teď je připravuju na republiku, olympiádu mládeže. Od prvního ledna jsem vázaná na Českém atletickém svazu jako sekční trenérka překážkářů pro juniory a dorost.“

Takže platí, že od ledna bude muset Hejnová hledat dál?

„Nechci ji tím stresovat, na podzim bude času dost, až se vyhodnotí sezona. Ale takhle bych dlouho nevydržela, to bych skončila na koronárce. Pořád se mi líbí i mládeže a vůbec nemám ambice vychovat olympijskou vítězku, spadlo mi to do klína. Pořád v té práci v Jablonci budu pokračovat, baví mě to s mladými a klidně budu ty mladé šoupat k jiným trenérům.“