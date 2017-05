Unikátní bitva oštěpařů na Zlaté tretře. Železného Češi vyzvou Německo

„Chceme divákům v Ostravě nabídnout zase něco nového, bude to zážitek,“ slibuje Jan Železný, který je zároveň ředitelem mítinku. „Němci z toho byli nadšení, Boris Henry hned začal uvažovat o podobných duelech v Německu. Může to mít perspektivu.“

Český tým budou reprezentovat vítěz Diamantové ligy Jakub Vadlejch (osobní rekord 88,02 metrů), mistr světa Vítězslav Veselý (88,34 m), objev loňské sezony Jaroslav Jílek (83,19 m) a zkušený Petr Frydrych (88,23 m). Za Německo nastoupí olympijský vítěz Thomas Röhler (93,90 m), Johannes Vetter (89,68 m), Andreas Hofmann (88,79 m) a Lars Hamman (86,71 m).

Formát bude jednoduchý. Každý z borců bude mít šest pokusů, po každém kole se budou nejlepší výkony vyhodnocovat. Tým, který dá dohromady nejvíc metrů, vyhrál. „Röhler má neskutečnou fazonu, klidně by tady mohl atakovat i můj rekord Zlaté tretry, který má 94 metrů,“ říká Železný. „Devadesátku by mohli atakovat i naši kluci, bude to parádní bitva.“

Ne všichni ovšem jsou z nového formátu oštěpařské soutěže nadšení. „Kvůli této novince jsme museli odmítat i olympijské vítěze, například Yego je až skoro uražený, že jsme jej tentokrát na Tretru nevzali,“ přiznal sportovní manažer mítinku Alfonz Juck.

I tak bude zářných hvězd v Ostravě znovu hodně. Zatím posledním ohlášeným vítězem z Ria je Keňan Conseslus Kipruto, který poběží 3000 metrů překážek. Olympijských šampionů z Ria je zatím na startovce Zlaté tretry Ostrava sedm, přičemž největší hvězda Usain Bolt je stále ve hře. „Trénuje, jsme s ním ve spojení, jsme na dobré cestě a věříme, že dorazí. Ale definitivně bude jasno až v červnu,“ dodal Juck.

Pořadatele Zlaté tretry potěšilo, že zástupci města a kraje navýšili finanční podporu mítinku. Ostrava zvedla dotaci z 8,5 na 10 milionů korun, Moravskoslezský kraj z šest na sedm milionů korun. „Ohromně si toho vážíme a děkujeme, bez podpory města a kraje si tak kvalitní mítink ani nedovedeme představit,“ řekl Železný. Organizátoři věří, že nepřijdou ani o dotaci Ministerstva školství a tělovýchovy, jejichž vyplácení nedávno ve sportu po aféře kolem fotbalové asociace pozastavila ministryně Kateřina Valachová. „Věříme, že přidělení dotace bude definitivně potvrzeno v příštích dnech,“ dodal Alfonz Juck.

OHLÁŠENÉ HVĚZDY ZLATÉ TRETRY OSTRAVA

Mo Farah, Christian Taylor, Thomas Röhler, Wayde Van Niekerk, Anita Wlodarczyková, David Rudisha, Conseslus Kipruto, Pavel Maslák, Jakub Holuša, Filip Sasínek, Jakub Vadlejch, Vítězslav veselý, Jiřina Ptáčníková, Tomáš Staněk