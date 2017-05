Svátek atletiky se blíží. Do Kladna láká Helcelet a souboj Klučinové s Cachovou

Helcelet si o víkendu v Götzisu zlepšil osobní rekord na 8335 bodů, 17. – 18. června při TNT Express Meeting Kladno, by se rád dostal nad hranici 8500 bodů. Tak vysoko mají své osobní rekordy jenom tři české legendy – Roman Šebrle, Tomáš Dvořák a Robert Změlík.

„Já chci 8500 bodů dát tři roky. V Götzisu jsem nečekal, že bych mohl takový výkon předvést už v prvním víceboji. Pro mě je důležité ukázat 8500 bodů na světě, ale mělo by to mít tendenci se zlepšovat každým vícebojem. Nebál bych se říct, že na to mám,“ říká Helcelet.

K jeho největším soupeřům by měli patřit trojnásobný africký šampion Larbi Bourrada z Alžírska, Jihoafričan Willem Coertzen a Kurt Felix z Grenady.

Hlavními hvězdami ženského sedmiboje budou Eliška Klučinová a Kateřina Cachová. Spolu se v Kladně utkají teprve podruhé. V roce 2012 Cachová závod nedokončila a Klučinová si připsala jedno ze svých tří místních vítězství. Při všech z nich se v letech 2010, 2012 a 2014 dostala na úroveň národního rekordu. Vloni ale při neúčasti Klučinové poprvé v Kladně zvítězila Cachová.

„Katka bude velká motivace, bude to asi velký boj,“ říká Klučinová, která proti Cachové zatím v žádném s deseti vzájemných sedmibojů nepohrála. „Každá má své disciplíny, kde bude chtít urvat co nejvíc bodů. Katka bude mít překážky, půjde do čela na první disciplíně, já se ji budu snažit dohnat.“

Pro Klučinovou bude Kladno znamenat první víceboj sezony, mítink v Götzisu vynechala, aby šetřila rameno, s kterým musela po minulé sezoně na operaci.

„Řekla jsem si, že musím potrénovat. Budu to směřovat ke Kladnu, necháme se překvapit,“ usmívá se Klučinová, která má v letos zapsané solidní výkony ve výšce (186 cm) nebo v dálce (634 cm). „Předvedla jsem docela dobrou skokanskou formu, na mě až nevídanou. Mám tam ale ještě disciplíny, kde nevím, co čekat…“

Cachová má za sebou už mítink v Götzisu, kde však předvedla průměrný výkon 5963 bodů.

„Tentokrát jsem na tom zdravotně dobře, nic nebolí, čekala, že to bude hroší. Prošla jsem si disciplínami, vím, co mě čeká. Za to jsem ráda,“ říká Cachová. „Kromě loňska jsem většinou na začátku sezony nazávodila nijak excelentně. Věřím, že forma půjde nahoru v pravý čas.“