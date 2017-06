Špotáková před Odložilovým memoriálem: Snad nebudu pokulhávat vzadu

Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková stále cítí únavu z cesty na mítink Diamantové ligy v Eugene, ale na pondělním Odložilově memoriálu by se chtěla znovu o něco zlepšit. Stejně jako světová rekordmanka v oštěpu se na závod na domácím stadionu na Julisce těší mílař Jakub Holuša, který by chtěl splnit limit pro mistrovství světa v Londýně.

Špotáková si účast na srpnovém šampionátu zajistila v Eugene hodem dlouhým 63,30 metru, který jí stačil na čtvrté místo. "Ještě nejsem v té nejlepší formě, jak bych si představovala. Potřebuju stabilizovat techniku a doufám, že jeden hod odletí," řekla na dnešní tiskové konferenci.

Na Odložilově memoriálu ji čekají kvalitní soupeřky v čele s úřadující mistryní Evropy Taťjanou Chaladovičovou z Běloruska, která při vítězství v Eugene hodila o tři metry dál než Špotáková. "Spousta holek hází přes 65 metrů. Chaladovičová to hází každým pokusem, ta je velice stabilní. Soupeřky jsou velice silné, bude to boj. Doufám, že nebudu pokulhávat vzadu," komentovala aktuální konkurenci pětatřicetiletá oštěpařka. Věří, že se podobně jako v předchozích letech bude postupem sezony zlepšovat.

Z návratu ze zámořského mítinku Diamantové ligy se vzpamatovává také Holuša, který se po nuceně vynechané halové sezoně cítí venku velice dobře na tréninku i v závodech. "Na každý závod se těším, s výkony jsem zatím nadmíru spokojen, i když žádný ještě nebyl takový, že bych si mohl v cíli zařvat nadšením," řekl novinářům.

Mužská patnáctistovka je hlavním závodem Memoriálu Josefa Odložila. Právě v této disciplíně Odložil získal v roce 1964 stříbrnou medaili na olympijských hrách v Tokiu. Pro Holušu je hlavním cílem zaběhnout A limit pro MS, tedy čas alespoň 3:36,00.

Kvůli bolavé achilovce nenastoupí do závodu na 110 metrů překážek bronzový medailista z halového mistrovství Evropy Petr Svoboda. "Ač to vehementně řeší nějaký čas, tak jsou ohroženy jeho červnové starty. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet," řekl na jeho adresu šéftrenér Tomáš Dvořák.

Hlavní program Memoriálu Josefa Odložila začne v pondělí 5. června v 17:00. Představí se na něm také oštěpař Jakub Vadlejch, čtvrtkař Pavel Maslák nebo koulař Tomáš Staněk.