Špotákové k triumfu na Odložilově memoriálu pomohl i talisman Pída

Druhý závod a už vítězství. Navíc na domácím stadionu na pražské Julisce. Oštěpařka Barbora Špotáková vyhrála na Memoriálu Josefa Odložila hodem dlouhým 62,88 metru. A kromě přípravy s trenérem Rudolfem Černým tomu pomohl i talisman Pída, kterého už na olympiádu do Ria de Janeiro světové rekordmance půjčil její nyní čtyřletý syn Janek. První výhra sezony ji potěšila i přesto, že hodila méně než před týdnem v Eugene (63,30 m).

První vítězství v sezoně, spokojená?

„Nečekala jsem, že tu vyhraju. To jsem myslela, že Taťána (Chaladovičová, třetí žena letošních světových tabulek), která házela v Eugene každý hod přes 65 metrů úplně lehounce, měla zatejpované rameno, tak jestli jí něco trápí… Byla úplně vyměněná. Tak jsem zacítila šanci a jediné, co mě mrzí, je že jsem chtěl hodit malinko dál, chtěla jsem si vylepšit letošňák. Ale vítězství, to je paráda.“

Měla jste vyrovnanou sérii. Podařilo se vám tedy už zastabilizovat techniku, jak jste si přála?

„To mě moc těší, opravdu to nebyl jeden náhodný hod, ale stabilita byla už k 63 metrům. Tak si myslím, že z toho těch 65, jakmile to dostanu na rameno, by mělo okamžitě vyletět. Těším se na další závody, nic mi není, bude líp. Každou sezonu jsem se zlepšovala. Teď přišlo léto, s každým dnem se cítím líp, jak je teplo.“

Jak se vám na memoriálu závodilo?

„Bylo to bezva, měla jsem tady všechny talismany, Janečka, kamarády, zase věřím na tuhle energii, že to nějak pomáhá. Tady mám korálky, které mi Janeček navlíknul ke dni matek, tak jsem si je našla.“

Nálepku na ruce máte taky od Janečka?

„Taky. Má rád ta dětská tetování a furt by mi je lepil.“

Pída je ještě taky?

„Pída tady byl s Janečkem na tribuně, takže všechno je posichrovaný. Je tady Lukáš, kamarádi, opravdu dobrý.“