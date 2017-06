Je čas vyhnat z náměstí tlusťochy, vtipkuje Kudlička. Tyčkaři obstarají prolog

„Tyčka je určitě atraktivnější disciplína než koule," má jasno osminásobný vítěz republikového klání ve skoku o tyči. Do Třince se těší nejen kvůli netradičnímu místu závodu. Jako rodák z nedaleké Opavy má také ideální příležitost podívat se domů.

„Proto mám moravské závody tak rád. Aspoň se tam někdy dostanu, jedu hned dnes. Tyč letos není v programu Zlaté tretry, takže bych se tam ani neukázal," vyložil Kudlička. „Tyčka na náměstí je super myšlenka, je to skvělá příležitost naservírovat lidem atletiku až pod nos. Věřím, že bude skvělá atmosféra.“

Na závod na náměstí se těší i přesto, že třinecký stadion pokládá za jeden z nejhezčích tuzemských atletických stadionů. „A tamní tyčkařský sektor je možná vůbec nejlepší,“ upozornil. „Ale na náměstí se budou bavit diváci a doufám, že i my. Nebudu to brát jako mistrovství republiky, ale jako skákání pro lidi, budu si to užívat, a z toho právě bývají pěkné výkony. Čekám výrazně lepší výkon než na Memoriálu Josefa Odložila,“ zmínil pondělní závod na Julisce, který vyhrál výkonem 570 cm.

Na stadion se Kudlička dostane jen jako divák, jeho přítelkyně Jiřina Ptáčníková nastoupí do soutěže v neděli. „Podporu v hledišti má ráda, nesmím tam chybět," potvrdila mužská polovina tyčkařského páru.

Kudlička po "bramboře" a životním výsledku: Třeba ještě někoho chytnou

Tyčkařská velmoc: Jenom Češi mají ve finále OH dva skokany

Atlety čeká v Třinci boj o české tituly i limity na vrcholné akce