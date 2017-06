Nový Bolt? Americký student (21) běžel stovku za 9,82 vteřiny

Usain Bolt se pomalu chystá pověsit tretry na hřebík, má to přijít už po srpnovém mistrovství světa v Londýně. Ale hledání nové superstar světového sprintu by nemělo trvat dlouho. Americký student Christian Coleman (21) zaběhl na univerzitním šampionátu stovku za 9,82 vteřiny. Bude to právě on, kdo zastoupí jamajského „Bleska"?