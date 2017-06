Havířovský drak má rychlost. Maslák na dvoustovce vylepšil český rekord

Proč to nevyšlo?

„Trošku přestal foukat vítr, bylo jen 0,3 do zad. Zdálo se mi, že se vítr otočil a do zatáčky foukalo proti. A taky jsem to trošku přepálil. První kilo (stovka) bylo o něco rychlejší, než mělo být a ke konci mi docházely síly.

Na jaký čas jste si myslel?

„Na 20,40 a lehce níž. Tak jsem mohl běžet, kdyby byly stejné podmínky jako v rozběhu.“

Co vám vylepšený osobní rekord na stovce i dvoustovce ukázal ke čtyřstovce?

„Dostal jsem zase rychlostní formu, kterou jsem měl kdysi. Když to vyběhám a budu mít dobré podmínky na čtvrtku, tak by to mělo být tak nějak kolem národního rekordu.“

Projevilo se, že jste s trenérem Kupkou pozměnili přípravu?

„Je to možné, ale na čtvrtce to tak zatím nevypadá. (usmívá se) Je to dobré rychlostně, ale na čtvrtku se to ještě musí projevit. Snad se to doufám projeví a vyběhá. Musím hlavně trefit správné tempo, nepřekopnut jej. To je největší úskalí.“

Může už teď přijít rychlá čtvrtka?

„V Oslu příští týden asi ještě úplně ne. Nezdá se to, ale dvě stovky a dvě dvoustovky se za víkend projeví. I když dvě byly volnější. Budu unavený a Oslo je už ve čtvrtek... Snad si odpočinu a třeba to bude dobrý, ale moc s tím nepočítám.“