Bývalý kouč rýpnul do Hejnové. Pěkně hloupý, asi je zhrzený, tvrdí atletka

Na mistrovství republiky v Třinci se Zuzana Hejnová představila na dvoustovce, vylepšila si sezónní maximum (23,94). Ve své elitní disciplíně, čtyřstovce překážek, se dvojnásobná mistryně světa a bronzová z olympiády v Londýně zatím do ideálního běhu netrefila. Na Diamantové lize byla dvakrát čtvrtá. Po posledním závodě v Římě si do ní, a trenérky Dany Jandové, dokonce rýpnul i německý trenér Falk Balzer, se kterým Hejnová nedávno ukončila spolupráci. Na svém twitterovém účtu Balzer napsal: „55,27...pěkná práce Dana Jandová.“ K tomu přidal palec dolů. „Pěkně hloupý,“ reagovala Hejnová.

Třicetiletá atletka se s Balzerem rozloučila v květnu. Jejich spolupráce trvala jen půl roku. Oficiálně se rozešli hlavně kvůli náročnému cestování a Hejnová se vrátila k Daně Jandové, která stála na začátku její kariéry a v roce 2003 ji přivedla k dorosteneckému titulu mistryně světa. Německý trenér změnu podle všeho rozdýchával těžce. I proto jízlivě komentoval čas Hejnové z Říma.

„No, je to pěkně hloupý, abych pravdu řekla,“ komentovala Balzerovu reakci Hejnová. „Protože kdo tomu rozumí, musí vědět, že Dana s tím ještě nemá nic společného a že to jde za ním. Tak jsem se tomu jen usmála. A říkala si, že je asi zhrzenej.“

Rychlost mám, ještě vytrvalost

V Třinci si na dvoustovce Hejnová dvakrát vylepšila sezónní maximum. S tím byla spokojená. „Už jsem se cítila mnohem líp a je vidět, že to jde nahoru. Trochu zapracujeme na speciální vytrvalosti a pak by měla být i čtvrtka o dost lepší.“

Že se jí čtyřstovka překážek v Římě zdaleka nepovedla podle představ, ví dobře sama. Zatímco na Diamantové lize v Eugene byla čtvrtá v solidním čase 54,50, v Římě i ji čas 55,27 zklamal. „Necítila jsem se moc dobře a zbytečně jsem přidala na posledních dvou překážkách, kde mě to stálo strašně moc. To se stane, zase se potřebuju dostat do závodního rytmu a na dalším závodě to bude lepší. Je to můj standardní začátek, jsem schopná čas v sezoně stlačit poměrně hodně.“

S trenérkou Jandovou zatím moc v tréninku nemění. „Jen musím naběhat víc té specky (speciální vytrvalost), to jsme moc nedělali, všechno jsme dělali do kvality a rychlosti. Konec mi trochu chybí. Stavěla jsem na tom, že jsem vytrvalostní typ, tomu se trochu pověnujeme a myslím, že to bude dobré. Rychlostně jsem připravená slušně.“

I v Třinci si Hejnová tejpem chránila Achillovu šlachu, která ji v minulosti trápila. „Je to pořád stejné, trochu mě omezuje, vždycky to rozcvičím,“ říkala k problémovému zranění. „Ten tejp mám spíš pro jistotu, pomáhá mi hlavně psychicky. V závodě to nevnímám, při tréninku ji cítím, ale to je asi úděl. Je to unavený, to už je asi těma rokama. Pořád je to ve stavu, že zaplať pánbůh můžu běhat. Chodím obden k fyzioterapeutům, pořád se o to někdo stará. Zkouším i různé masti, oleje, byliny a podobně. Myslím, že to je spojené s psychikou a ta teď bude jen lepší.“