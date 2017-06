Juška byl na Diamantové lize třetí, Holuša si zaběhl druhý čas kariéry

Juškovi, který v květnu skokem dlouhým 829 cm překonal 29 let starý český rekord Milana Mikuláše, se podruhé v sezoně podařilo překonat osmimetrovou hranici. Povedlo se mu to v páté sérii a o tři centimetry tím připravil o bronzovou medaili domácího vicemistra Evropy Michela Tornéuse.

"Tak se to celkem mezi nabitou konkurencí povedlo," radoval se Juška na facebooku.

Manyongovi k nejdelšímu skoku dne pomohl vítr o více než třímetrové síle, vyhrál by ale i svým nejlepším regulérním výkonem 833. V závodě pětkrát překonal 820.

Holuša na Olympijském stadionu zaběhl totožný čas jako v Diamantové lize na stejném místě v roce 2015. Tehdy se tímto výkonem stal národním rekordmanem, když překonal o 61 setin skoro 32 let starý nejlepší čas Jana Kubisty.

"Tak dnes úplně jiný Jakub a úplně jiný závod. Spravil jsem si chuť," uvedl Holuša na webu Top Athletics pro srovnání se čtvrtečním startem v Oslo, kde skončil osmý v čase 3:38,19. "Mnohem lépe jsem se zkoncentroval a udělal jsem to, co jsem chtěl. Běžet u mantinelu, co nejvíc plynule a pak útočit. Vše se povedlo. Navíc se běželo rychle tempo a já se cítil dnes skvěle a měl sílu v závěru. Mohlo to být ještě lepší, protože na stadionu opravdu hodně foukalo," řekl.

Nejrychlejší patnáctistovku této sezony vyhrál Keňan Timothy Cheruiyot z Keni, který časem 3:30,77 porazil dosavadního lídra tabulek a vítěze Memoriálu Josefa Odložila Alsadika Michua z Bahrajnu. Před Holušou dokončili závod ještě Etiopan Aman Wome a trojnásobný mistr světa Asbel Kiprop z Keni.

Neregulérní vítr znehodnotil mužskou stovku. Sprinterům foukalo do zad o síle 4,8 m/s a výsledkem byl superčas 9,69 favorizovaného Andrého de Grasseho z Kanady. Pod deset sekund se dostalo pět běžců, z toho tři to za přípustných podmínek ještě nikdy nedokázali.

V soutěži diskařek skončila dlouhá neporazitelnost Chorvatky Sandry Perkovičové. V Kubánce Yiamí Pérezové (67,92) našla přemožitelku poprvé od MS 2015. Ve Stockholmu prohrála o 17 centimetrů.

Z českého tria ve Stockholmu se nedařilo jen výškařce Michaele Hrubé, která přeskočila pouze základní výšku 180 cm a mezi desítkou závodnic skončila devátá. Vítězná Maria Lasickeneová z Ruska potvrdila roli favoritky a opět jako jediná překonala dva metry.