Pražskou tyčku vyhráli Maláčová a Kudlička, Ptáčníková má limit

Maláčová, která bude reprezentovat Česko na mistrovství Evropy družstev, měla start v Londýně zajištěný díky 455 centimetrům z nedělního mítinku v Polsku. V Praze prokázala dobrou formu, když si navzdory únavě po jedenáctihodinové cestě z mítinku v Polsku vylepšila osobní maximum pod širým nebem o šest centimetrů.

Po loňské změně tyčí se na těch nových konečně cítí lépe. "Celý minulý rok jsem se s tím trošku prala, protože ta tyčka se jinak ohýbá, jinak pracuje. Teďka už do té tyčky začínám konečně něco dělat a začíná mě konečně kopat," řekla po závodě.

Pak soutěž ukončila kvůli lýtkovému svalu, jehož zranění ji v zimě připravilo o měsíc tréninku. Nepokusila se ani o překonání absolutního osobního rekordu 462 centimetrů, i když ji to lákalo. "Už mě to bolelo a trenér už nechce riskovat, protože ví, že je to pak na dlouho. Ještě jsem to chtěla zkusit, ale on mi řekl, že v žádném případě," vysvětlila.

Jednatřicetiletá Ptáčníková, jež halovou sezonu vynechala kvůli zranění kolena, do dnešního závodu nastupovala s letošním maximem 430 centimetrů. V Praze ale skočila 441 i 451 centimetrů napoprvé a pak před sebou měla výšku o centimetr vyšší, než bylo požadované svazové kritérium. Před zraky svého přítele Jana Kudličky napotřetí laťku překonala a v očích se jí objevily slzy štěstí. "Jsem strašně spokojená. Ještě tam rezervičky jsou, ale jsem ráda za každý závod, který vydržím zdravá. Dneska 456 bylo nad mé očekávání," řekla.

Úspěch brala jako zadostiučinění. "Že trenéři se mnou vydrželi moje nálady, moje stavy, kdy jsem opravdu nemohla ani dojít na trénink, jak mě bolelo tělo. Jsem ráda, že jsem jim tímhle mohla dát trošičku nazpět, že ta cesta je správná a že ještě se mnou budou muset chvíli vydržet," svěřila se.

Skákala se zatejpovaným kolenem. "Sice to není úplně stoprocentní, ale dostala jsem to do takového stavu, že můžu závodit bez bolesti, i když druhý den tělo bolí jak blázen," popsala. Na MS by ráda svůj výkon posunula ještě výš. Může prodloužit rozběh a vzít tvrdší tyče.

Mužskou soutěž podobně jako na nedávném mistrovství republiky v Třinci poznamenal nepříznivý vítr. Kudlička sice poprvé v sezoně skákal z dlouhého rozběhu, ale k tvrdým tyčím, které měl připravené, se ani zdaleka nedostal.

Napoprvé skočil základ 551 centimetrů, napodruhé pak překonal laťku ve výšce 570 centimetrů. Když jeho soupeři vypadli, nechal si na stojany nastavit výšku nového českého rekordu 584 centimetrů, ale po dvou neúspěšných pokusech marné snažení vzdal.

Za Kudličkou skončil druhý Lotyš Mareks Arents (551), o třetí příčku se stejným výkonem podělili Balner s řeckým mladíčkem Emmanuilem Karálisem. Třetí příčku mezi ženami obsadila díky výkonu 451 centimetrů Kanaďanka Alysha Newmanová, osmá žena letošních světových tabulek.

Pražská tyčka, mezinárodní mítink ve skoku o tyči:

Muži: 1. Kudlička (ČR) 570, 2. Arents (Lot.) 551, 3. Balner (ČR) a Karális (Řec.) oba 551.

Ženy: 1. Maláčová 461, 2. Ptáčníková (obě ČR) 456, 3. Newmanová (Kan.) 451.