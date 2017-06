Češi o pravidlech na ME družstev: Prasárna, to dělali nepřátelé atletiky

Český rekordman ve skoku o tyči Jan Kudlička se sice do Francie těší na soutěž s kvalitními soupeři v čele s domácím světovým rekordmanem Renaudem Lavilleniem, ale závod podle něj bude nezvyklým formátem hodně poznamenaný. "Ta soutěž je prostě paskvil, to víme. To dělali nepřátelé atletiky, protože čtyři křížky v soutěži, to může fakt vymyslet jenom neatlet," stěžoval si po úterním vítězství na Pražské tyčce.

Koulař Staněk si myslí, že maximálně čtyři pokusy v ostatních technických disciplínách nejsou o moc lepší. "Je to prostě prasárna. Nemyslím si, že to nějak tu soutěž zatraktivní," řekl. Připomněl, že právě v pátých a šestých pokusech často přichází zvrat.

Věří, že i v omezeném počtu potvrdí formu. "Doufám, že to u mě proběhne tak, jak má, nebudu nic vymýšlet. Myslím, že jsem dost vyházený na to, abych něco hodil, postoupil a pak vyhrál," plánoval.

Čtyři hody na závod nejsou nikdy výhoda, říká Vadlejch

Pouze tři pokusy pro všechny připomínají kvalifikaci, s nimiž míval Staněk na vrcholných akcích problémy. Letos se cítí jistější. "I když se mi to nepovede, tak se nebojím o to, že bych nějak těžce pohořel, protože ta výkonnost a forma je úplně někde jinde, než byla v předešlých letech," řekl.

Nejlepšímu českému oštěpaři této sezony Jakubu Vadlejchovi zkrácená soutěž připomíná loňskou Diamantovou ligu, kde měli šest pokusů jen čtyři nejlepší závodníci, ostatní končili po třech. "Takže jsem už něco podobného zažil. Ale čtyři hody na závod nikdy nejsou moc výhoda," poznamenal loňský vítěz Diamantové ligy.

Za nevýhodu považuje také dlouhé cestování kvůli třem, maximálně čtyřem hodům. To se nelíbí ani světové rekordmance v hodu oštěpem Barboře Špotákové. "Čtyři pokusy nejsou nikdy dobré. Poslední dobou se mi nedařilo prvními hody hodit daleko, o to se musím pokusit teď," dodala.