Americká atletka opět běžela těhotná! Skončila poslední, přesto jásala

Čas 2:21,40 pro ni ale nebyl podstatný. "Má to něco do sebe přijít na stadion a neočekávat vítězství, ale jen absolvovat tu cestu a zjistit, co z toho vzejde. Být atletkou je ta nejlepší část mého já," řekla běžkyně s osobním rekordem 1:57,34, která po diskvalifikaci dopující Rusky Marie Savinovové získala bronz z mistrovství světa 2011 v Tegu.

Od startu ji neodradilo ani více než čtyřicetistupňové vedro, které v Sacramentu panovalo. Před závodem hodně pila a zůstávala ve stínu, dokud nebylo potřeba jít na dráhu. Nastoupila v dresu Wonder Woman vyrobeném na zakázku a s typickou květinou ve vlasech. "Bylo to fantastické," pochvalovala si matka brzy tříleté dcery Linney Dori.

Loňský pokus o účast na olympijských hrách v Riu pro ni skončil nešťastně. Montaňová ve finále osmistovky na kvalifikaci amerických atletů upadla a do trojice pro OH se nedostala.

Nemohla tak vylepšit umístění z Londýna 2012, kde proběhla cílem jako pátá a po diskvalifikaci Savinovové se posunula na čtvrtou pozici.