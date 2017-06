Češi drží naději na záchranu v ME družstev. Zářili Staněk a Vadlejch

Šestadvacetiletý Staněk, který začátkem měsíce vytvořil český rekord 22,01 metru, rozhodl soutěž druhým pokusem. V třetí sérii přešlápl a čtvrtý pokus vynechal. Zvítězil o 40 centimetrů před dvojnásobným mistrem světa Němcem Davidem Storlem, kterého porazil i před třemi týdny v Schönebecku, kde vymazal z českých tabulek téměř 30 let starý zápis Remigia Machury.

O rekord ME atletických družstev se Staněk dělí s Lotyšem Marisem Urtansem, který stejný výkon předvedl v roce 2010 v druhé lize v Bělehradu.

"Ani jsem to nevěděl. Myslel jsem, že je to 22,05. Takže dobrý. Samý rekordy, tak to má být. Jsem spokojený," řekl Staněk v rozhovoru pro Českou televizi. "Jsem rád, že se mi daří házet daleko. Tohle už jsou výkony světové špičky, to moc lidí neháže. Alespoň ten jeden že ulítnul, ty ostatní nebyly nic moc," konstatoval.

Soutěž zahájil výkonem 20,27. "Prvním pokusem jsem chtěl jenom tak zajistit, hlavně nepřešlápnout, také to tak vypadalo. Pak jsem si zvykal na kruh. Ze začátku mi přišlo, že na levé noze točil dobře. Pak když jsem to nakopl, tak mě to veprostřed jakoby zabrzdilo. Proto jsem musel fakt pracovat nohama, proto jsem se taky vykašlal na ten poslední pokus, abych pošetřil síly na Zlatou tretru, protože tam chci vyhrát," řekl Staněk.

Vadlejchovi vyšel nejlépe třetí pokus, kterým se posunul z průběžné třetí příčky do čela a už tam zůstal. Poslední čtvrtý hod ani neabsolvoval. Letošní maximum si vylepšil o čtyři centimetry a přiblížil se osobnímu rekordu z loňského mítinku Diamantové ligy v Paříži.

Jasně porazil druhého Řeka Jánise Kiriazíse (86,33) i hlavního favorita Němce Thomase Röhlera. Olympijský vítěz z Ria a druhý muž historických tabulek díky květnovému velehodu z Dauhá (93,90) se musel spokojit s výkonem 84,22.

"Jsem za to moc rád a jen to dokazuje, že i Thomas se dá porazit. Řek studuje v USA, proto tu tolik nezávodí, jinak by nás určitě na diamantovce potrápil," řekl Vadlejch webu atletického svazu. "I první pokusy byly dlouhé, ale bylo vidět, jak je vítr ve vzduchu srazil," dodal. O rekord šampionátu šestadvacetiletý svěřenec světového rekordmana Jana Železného připravil Fina Tera Pitkämäkiho (86,78).

Třetí skončili dálkař Radek Juška a Simona Vrzalová v běhu na 3000 metrů, v němž si vylepšila osobní rekord časem 9:02,77 minuty. Juškovi, který před měsícem skočil v Turnově český rekord 829 centimetrů, se tentokrát nepovedlo překonat hranici osmi metrů. V protivětru dolétl nejdál na 786 cm.

"Jsem spokojen s umístěním, s výkonem ne. Bohužel vítr foukal dost nepříjemně," řekl Juška. Vyhrál Brit Dan Bramble výkonem rovných osm metrů.

Čtvrtá místa obsadily tyčkařka Romana Maláčová a Denisa Rosolová, které se časem 55,59 sekundy na druhý pokus v Lille povedlo v běhu na 400 metrů překážek splnit limit na mistrovství světa v Londýně.

"Jsem ráda, že už mám konečně klid. Foukalo hodně proti na první dvoustovce, ale možná to bylo i dobře, protože mívám problém, že se do překážek nevejdu. Mrzí mě trochu závěr, že jsem nezískala ještě o nějaký ten bod navíc," uvedla Rosolová. Oproti pátečnímu rozběhu zrychlila o 74 setin.

Průběžné pořadí po prvním dnu (po 21 ze 40 disciplín): 1. Německo 166 b., 2. Polsko 150,5, 3. Británie 144,5, 4. Francie 134, 5. Itálie 132, 6. ČR 127, 7. Španělsko 116, 8. Ukrajina 115, 9. Řecko 111,5, 10. Bělorusko 91, 11. Nizozemsko 90,5.

Muži:

100 m (vítr -0,7 m/s): 1. Aikines-Aryeetey (Brit.) 10,21, ...6. Stromšík (ČR) 10,43,

400 m: 1. Cowan (Brit.) 45,46, ...v rozběhu 9. Šorm (ČR) 47,25,

1500 m: 1. Lewandowski (Pol.) 3:53,40, ...5. Sasínek (ČR) 3:54,56,

5000 m: 1. Abadía (Šp.) 13:59,40, ...11. Zemaník (ČR) 14:48,83,

400 m př.: 1. Green (Brit.) 49,47, ...6. Müller (ČR) 50,85,

výška: 1. Hanany (Fr.) 226, ...10. Heindl (ČR) 212,

dálka: 1. Bramble (Brit.) 800, 2. Cáceres (Šp.) 796, 3. Juška (ČR) 786,

koule: 1. Staněk (ČR) 21,63, 2. Storl (Něm.) 21,23, 3. Bukowiecki (Pol.) 20,83.

oštěp: 1. Vadlejch (ČR) 87,95, 2. Kiriazís (Řec.) 86,33, 3. Röhler (Něm.) 84,22,

4x100 m: 1. Británie 38,08, ...8. ČR (Záleský, Veleba, Jirka, Stromšík) 39,73.

Ženy:

100 m (+0,4 m/s): 1. Zahiová (Fr.) 11,19, ...7. Procházková (ČR) 11,70,

400 m: 1. De Witteová (Niz.) 51,71, ...v rozběhu 11. Pírková 53,60,

800 m: 1. Ljachovová (Ukr.) 2:03,09, ...8. Hálová (ČR) 2:05,03,

3000 m: 1. Ennaouiová (Pol.) 9:01,24, 2. Kleinová (Něm.) 9:01,64, 3. Vrzalová (ČR) 9:02,77,

400 m př.: 1. Doyleová (Brit.) 54,60, ...4. Rosolová (ČR) 55,59,

3000 m př.: 1. Krauseová (Něm.) 9:27,02, ...5. Sekanová (ČR) 9:43,88,

tyč: 1. Stefanídiová (Řec.) 470, ...4. Maláčová (ČR) 435,

trojskok: 1. Papachrístuová (Řec.) 14,24, ...4. Májková (ČR) 13,73,

disk: 1. Robertová-Michonová (Fr.) 62,62, ...5. Staňková (ČR) 58,44,

kladivo: 1. Malyšiková (Běl.) 74,56, ...7. Šafránková (ČR) 65,85.

4x100 m: 1. Německo 42,47, ...7. ČR (K. Seidlová, Procházková, Slaninová, Pírková) 44,10.