Bolt nikde neběžel víckrát, než na Zlaté tretře. Co všechno tam ukázal?

Hvězdný jamajský sprinter Usain Bolt se fotí s fanoušky na Zlaté tretře • FOTO: Barbora Reichová (Sport)

Je to závěrečný díl velkého příběhu. Zlatá tretra nikdy nepronikla do Diamantové ligy, ale nejzářivější atletický diamant měla pro sebe v podstatě kdykoli. Jamajská sprinterská superstar Usain Bolt si s ostravským mítinkem utvořil pevný vztah, který vytrval od mládí až do středeční velké rozlučky. Bolt se v Ostravě ukáže podeváté a stvrdí tak jeden z unikátů Zlaté tretry. Žádný profesionální mítink se ze záře tohoto génia netěšil víckrát. Projděte si všechny Boltovy účasti v Ostravě!