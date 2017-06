Veselý dostane po dopingu soupeře olympijský bronz. Medaile půjde k babičce

Medaili Veselému do Ostravy přivezla Veronika Zemanová, ředitelka zahraničních vztahů ČOV. Dostane i finanční odměnu 450 tisíc korun. Medaili si převezme při slavnostním zahájení Zlaté tretry, ještě před tím dostal od trenéra Jana Železného diplom a olympijský odznak.



„Emoce jsou už trošku umenšeny, než kdyby to bylo přímo v Londýně,“ říkal Veselý. „Nebo když jsem se to poprvé dozvěděl před Riem. Tam to se mnou docela zacloumalo. Jsem rád, že když už jsem si to neužil v Londýně, tak tohle je důstojná náhrada nebo místo, kde můžu medaili převzít.“

Olympijský bronz je autentický od původně třetího Anttiho Ruuskanena. „Já jsem si jistý, že tu Ruuskanenovu dostanu, ale jestli on dostane tu stříbrnou od Pjatnycji?“ pousmál se Veselý. „Ale jo, už ji dostal, Finové mi to říkali v Africe. Že je medaile původní, to má svoje kouzlo. Než aby z fabriky něco vyráběli.“

Kam olympijský bronz přiřadí? „Asi k těm ostatním, ale já nevím, kde jsou,“ zasmál se mistr světa z roku 2013 a mistr Evropy z roku 2012. „Možná u babičky. Tam se na to chodily dívat sousedky a kamarádky z kostela. Co to bude dělat doma? Babička závody sleduje, prožívá, takže má medaile u sebe a když za ní někdo dojde, tak se podívají.“

Veselého potěšil i dodatečný finanční bonus. Dostane 450 tisíc. „To jsem nevěděl, je to příjemný. Fajn, peníze se hodí. I když tohle není spojené s penězi.“