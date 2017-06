To byla rána! Staněk v Ostravě znovu atakoval rekord, ale vypadl z kruhu

Koulař Tomáš Staněk se opřel do třetího pokusu a v ochozech Městského stadionu na Zlaté tretře Ostrava to jen zahučelo. Koule dopadla k 22 metrům, Staněk znovu atakoval svůj nedávno posunutý český rekord (22,01 metrů). Setrvačností ovšem vypadl z kruhu. Nakonec i tak vyhrál hodem 21,63. A od rekordu Reese Hoffy z roku 2007 (21,77) taky nebyl daleko.

„Mohlo to být lepší, bohužel jsem se převážil a přepadl,“ mrzelo v první moment Tomáše Staňka. „Ale i tak jsem nesmírně spokojený, protože to jsou metry, které se tady dlouho neházely.“

Na kolik vám to při neplatném pokusu letělo?

„21,98... Škoda, no. Byl to jediný dobrý pokus, jinak to byly takové nedotočené pokusy, takový škubaný...“

Mrzí vás přepadnutí z kruhu i kvůli rekordu mítinku, který jste si tím mohl připsat?

„To hodně mrzí. Hlavně by to byl můj druhý nejdelší pokus. A byl by to znovu přehozený starý český rekord. Co se dá dělat, dneska ty nohy nebyly takové, aby to na rekord bylo. I tak jsem předvedl hodně solidní pokus a od rekordu mítinku jsem tak daleko nebyl. Jsem spokojený.“

Máte ještě prostor pro vylepšení pro srpnové mistrovství světa?

„Snad forma trochu dojede a nebudu unavený. Dneska se mi trošku klepaly nohy, v prvním pokusu mi vynechalo stehno. Zlomil jsem se tam a vůbec jsem nevěděl, co se s nohama děje. Možná ten kotel a diváci mě trochu rozklepali. A taky hlava, protože jsem chtěl moc vyhrát. A ještě s takovou formou. Věděl jsem, že to hlavou nebude lehký závod, každý čekal, že hodím daleko. A musel jsem přehodit Poláka (druhý Haratyk hodil 21,34 metrů), který si vylepšil letošňák. Nebylo to úplně jednoduché.“

Dá se už teď odhadnout, kde visí medaile z mistrovství světa?

„Odhadnout se to dá - bude to blízko 22 metrům. Doufám, že se k tomu taky přiblížím. Američanům třeba nemusí sednout londýnské počasí, nemusí se házet tak daleko. Bohužel to není běhání, kde to jde uhrát i na taktiku. Tady se jde po výkonu. Bude to hodně solidní soutěž.“