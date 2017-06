Bolt se dočkal, na Zlaté tretře děkoval za teplo. Běžci ale kolabovali

Loučící se Bolt, který si většinu kariéry na Zlaté tretře stěžoval na zimu, při slavnostním zahájení pořadatele chválil: „Děkuju za tohle počasí!“

Jenže pro další závodníky je velké dusno velkým problémem a při velkém závodním úsilí kolabují.

„Včetně národního programu jsme museli řešit už několik případů. Je jich do deseti,“ líčí lékař mítinku Petr Sikora. „Řešíme to chlazením za krkem, na bedrech a nohách. Dodáváme minerály a vodu. Měli jsme jedno zvracení, závodník dostal injekci. Není to nic vážného, do deseti, patnácti minut je to vyřešené.“

Na nosítkách po svém závodě skončila i mílařka Kristiina Mäki.

„Já jsem ji předběhla ve druhém kolečku. Přišlo mi, že jí jdou těžko nohy, že nemůže, tak jsem šla radši před ní. Doufala jsem, že by jí to mohlo i trochu pomoct. Ale už mě nepředběhla,“ líčila Simona Vrzalová.

„Je tady teplo. Trochu jsem se toho bála, že mě to bude omezovat, ale vůbec jsem si toho během závodě nevšimla. Že to Boltovi nevadí? On je trošku z jiného pásma,“ dodala s úsměvem.

Vrzalová má osobní rekord

Vrzalová skončila v závodě na 1500 metrů sedmá a časem 4:09,18 minuty zlepšila osobní rekord.

„Závod hodnotím velmi dobře, běžela jsem, tak jak jsem chtěla. Šetřila jsem síly na finiš, nakonec jsem jich tolik neměla, ale i tak jsme si zaběhla osobní rekord. Jsem ráda,“ radovala se Vrzalová.

Pro vítkovickou běžkyni je to už druhý osobní rekord během pěti dní. V sobotu v Lille na mistrovství Evropy družstev zaběhla 3000 metrů za 9:02,77 minuty.

„Jsem ráda, na začátku sezony to tak nevypadalo,“ usmívá se Vrzalová.

Vrzalová dále usiluje o limit na mistrovství světa v hodnotě 4:07,50 minuty.

„K limitu je ještě pořád daleko, ale doufám, že se mu přiblížím,“ věří Vrzalová.