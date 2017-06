Holuša po triumfu nad Rudishou na tisícovce: Je to velký skalp!

Byl to pro Jakuba Holušu velký krok do neznáma. Startoval na tisícovce a nevěděl, co od ní čekat. Ani netušil, co na této trati předvede jeho soupeř David Rudisha z Keni, vyhlášený osmistovkař. Souboj s ním na kilometrové trati nakonec vyhrál. Potvrdil formu, kterou letos má a doběhl celkově druhý za jiným Keňanem Nicholasem Kipkoechem.

Přál jste si nedoběhnout za Rudishou příliš daleko. Nakonec jste ho porazil, co tomu říkáte?

„Jsem spokojený. Škoda, že se toho David tak bál. Mohl ten závod rozběhnout ještě rychleji. Ale možná by pak skapal ještě víc. On před nějakými čtrnácti dny neběžel dobře ani osmistovku, a to je jeho trať. Ale mám radost, je to velký skalp.“

Jak vám tisícovka chutnala?

„Je těžká. Musíte běžet rychle. Od začátku do konce, není čas na odpočinek.“

Překvapilo vás, že jste trať zvládl lépe než Rudisha? Čekalo se, že on coby půlkař si bude s kilometrem rozumět víc…

„Je fakt, že na osmistovce on vypálí a člověk nemá šanci ho chytit. Teď jsme to rozběhli, běžel jsem za ním a najednou si říkám, ty jo, já jsem těsně za ním! Uvidíme, co se stane! Nakonec jsem ho předběhl, ale už taky cítím únavu.“

Mrzí vás, že jste nepřekonal český rekord na této trati?

„Bylo to dvě vteřiny za osobákem, nebyl to moc rychlý závod. Spíš tak na to příjemně si zazávodit. V tomhle závodě se rekord zaběhnout nedal.“

Když jste viděl, že se běží pomalu, nelákalo vás jít do čela a rozběhnout závod rychleji?

„Kdybych šel za vodičem, běžel bych asi rychleji, ale tady docela foukalo, musel bych to táhnout. A já nejsem typ závodníka, který táhne závod. Útočím zezadu.“

Na červencovém mítinku v Monaku jste plánoval zaútočit na vlastní osobák na míli.Říkal jste, že ostravský závod na kilometru bude důležitým testem, jestli se vám to v Monaku může podařit…

„No, a to právě teď moc nevím. Právě proto, že to nebyl takový běh, jako jsem čekal. Myslel jsem, že půjdeme na čas 2:15. To kdyby se povedlo, řekl bych si, že je to pro tu patnáctistovku skvělé. Ale z tohoto závodu nepoznám nic.“