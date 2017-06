Náhrada za Bolta? V Ostravě zaběhl světový rekord, opičky ale nedělá

„To je celý Wayde,“ pousmál se Pavel Maslák, který ve stejném závodě konečně pokořil časem 31,80 sekund české maximum Jiřího Vojtíka. „Výkonnostně by Wayde mohl Bolta nahradit, to určitě, ale on je takový klidný člověk. Nebude dělat žádné opičinky. Z tohoto pohledu Boltovo místo nezaujme, ale to asi nikdo. Výkony by jej ale rozhodně nahradit mohl, je neskutečný.“

720p 360p REKLAMA Báječná atmosféra na Zlaté tretře: Bolt a olympijský bronz pro Veselého • VIDEO iSport TV

Van Niekerk je ve čtyřiadvaceti letech nejuniverzálnějším sprinterem. Jako první v atletické historii dokázal už v minulé sezoně zaběhnout stovku pod 10 sekund, dvoustovku pod 20 a čtyřstovku pod 44 sekund. To nedokázali ani Bolt nebo Johnson.

A van Niekerk svá maximam stále posunuje. Poté, co na olympiádě v Riu vymazal sedmnáct let starý světový rekord Michaela Johnsona na 400 metrů, vylepšil v tomto měsíci i své nejlepší časy na 100 metrů (9,94), 200 metrů (19,84) a teď v Ostravě i na 300 metrů. Překonal tím i dosavadní rekord Zlaté tretry Usaina Bolta (30,97).

„Je příjemné být v něčem lepší, než Usain,“ usmíval se skromně Niekerk. „Ale to, co dokázal on, je jedinečné. Já jsem vděčný, že jsem mohl být součástí světového rekordu a jsem poctěn, že jsem byl u toho. Pomohla mi i parádní podpora, fanoušci tady byli vynikající.“