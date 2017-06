Hymna, vlajka i dojetí. Tolik lásky jsem nečekal, řekl Bolt po Zlaté tretře

Největší zážitek Usaina Bolta ze své poslední Zlaté tretry? „Ta atmosféra! Čekal jsem, že mi ukážou lásku, ale tohle jsem nečekal,“ řekl Bolt.

Jamajčan sice v Ostravě zaběhl na stovce průměrný čas 10,06 sekundy, ale stadion mu i tak prokázal úctu. Fanoušci ve spolupráci s pořadateli vytvořili choreo v jamajských barvách a Bolt si poslechl a zazpíval i jamajskou hymnu.

Na takové okamžiky se nezapomíná! Oboustranná náklonnost nejrychlejšího muže planety a ostravského publika vyvrcholila po devátém vítězství Usaina Bolta na Zlaté tretře. Fanoušci vytvořili pro Bolta obří vlajku, sprinter se dojal při jamajské hymně, políbil pátou dráhu, která ponese jeho jméno, a hlavně se snad desítky minut podepisoval nadšeným divákům.

„Bylo to stejné, jako když jsem tu byl poprvé. Cítím energii. Ať je zima, déšť... Já jsem nikdy nebyl naštvaný, když bylo ošklivo. Kdykoli jsem přijel do Ostravy, dostalo se mi maximální podpory a moc si toho cením,“ prohlásil Bolt.

Ze svého výkonu na stovce nebyl nadšený. „Po závodě jsem měl smíšené pocity. Vím, že to nebyl perfektní závod. Mám na čem pracovat. Ale chtěl jsem vrátit fanouškům jejich podporu,“ řekl Bolt.

Slavného Jamajčana trápí bolest zad, kvůli které ho teď čeká kontrola u jeho německého lékaře Hanse-Wilhelma Müllera-Wohlfahrta.

„Pojedu za mým doktorem a pak se vrátím k tréninku,“ prohlásil.

Bolt má za sebou v sezoně jenom dva závody na 100 metrů a ani v jednom se nedostal pod hranici 10 sekund. Světový šampionát v Londýně, kde se definitivně rozloučí s kariérou, přitom začíná už za pět týdnů.

„Rok po roce, měsíc po měsíci je to o tom dostat se do dobré formy na vrcholný závod. To je důležité. Já si nikdy nedělám starosti. Pokud si nedělá starosti můj trenér, tak jsem taky v pohodě,“ hlásil Bolt.