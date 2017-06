Boltova romantika v Ostravě. Tady to má nejradši, závodil za férovou cenu

Jamajka! Jamajka! Jamajka! Země, kterou milujeme... Procítěná jamajská hymna se loučila s Usainem Boltem, na tribunách se skvělo rozlučkové choreo v zelené, žluté a černé a taky nebe nad Ostravou přispělo svým dílem. Po vší té zimě a slotě, které se od českého povětří legendární sprinter dočkal, byl včera poctěn karibským tropickým dnem.

„Do Ostravy jsem jezdil moc rád. Zažil jsem tady zimu, zažil jsem déšť. Rozmarné počasí je to první, co se mi vybaví při vzpomínce na Ostravu,“ hlásil Bolt po svém posledním ostravském závodě. „Ale také to byli skvělí fanoušci, kteří udělali z tohoto mítinku unikátní záležitost. Užil jsem si to i tentokrát.“

Jen mírný protivítr 0,3 metru za sekundu mu včera na stovce zkomplikoval situaci. Musel dokonce bojovat, aby se zbavil dotírajícího Kubánce Yuniera Péreze. Vyhrál v čase 10,06, což je nejpomalejší z jeho pěti ostravských stovek.

„Měl jsem trochu problémy se zraněním, proto výsledný čas není úplně dobrý. Ale to není důležité, závod jsem si moc užil,“ řekl Bolt.

Fanoušci i tak šíleli, Bolt jim tleskal, tančil a pak strávil přes půlhodinu na podpisovém kolečku podél ochozů. Fixem škrábal na lístky, do knížek i na trička. Pózoval pro selfíčka a plácal si dlaněmi.

„Člověk ani nedokáže ocenit, že je podeváté tady. Podle mě je nejlepším atletem světa všech dob. Bez Bolta by takový mítink nebyl,“ řekl majitel pořádající společnosti TK Plus Miroslav Černošek ve studiu České televize.

Boltův vztah k Ostravě zdaleka přerostl profesionální linku, ačkoli za své starty dostával zaplaceno férovou cenu. Ačkoli je tajná, podle odhadů se pohybuje v přepočtu kolem šesti milionů korun za start. S Ostravou má ale Bolt nadstandardní, až romantický vztah.

„Když se bavíme o sezoně, první, na co se Usain ptá, je, kdy bude Ostrava. Jinak se moc nestará o to, kde běží,“ vyprávěl Boltův manažer Ricky Simms v době vrcholné boltománie.

720p 360p REKLAMA Usain Bolt po Zlaté třetře: Ostravští fanoušci mi dávají lásku • VIDEO iSport TV

Bolt vždy podá ruku, říká manažer Juck

Sám Bolt nikdy nezapomněl, že o něj ostravský mítink stál už v době jeho atletického mládí, když ještě nebyl známý. Poprvé na Zlaté tretře startoval v roce 2006, dva roky před tím, než se globálně proslavil. Jezdil i kvůli osobě manažera mítinku Alfonse Jucka. „Vždy, když se potkáme, poznáme se. I na velkém závodě, kde je kolem tisíce lidí, jde ke mně, když mě vidí, a podáme si ruku. Tohle funguje,“ říká Juck.

A miloval atmosféru na tribunách. Právě díky ní má Zlatá tretra dobrý zvuk i mezi dalšími velkými hvězdami.

„Závodila jsem před dvěma týdny na Diamantové lize, ale musím říct, že co se diváků týče, bylo to nesrovnatelné s tím, co je tady. Lidé fandili tak, že jsem úplně cítila, jak moc mají atletiku rádi,“ líčila včera německá překážkářka Pamela Dutkiewiczová.

„Letos to zase byla skvělá párty. Ostrava je úžasná, fanoušci elektrizující a dráha fenomenální,“ přidal se dvojnásobný olympijský šampion v trojskoku Christian Taylor, který vyhrál v rekordu mítinku 17,57 metru.

Včera se lidé chytili, i když v dusnu a nepříjemném větru na dráze bojoval britský vytrvalec Mo Farah. „Mo! Mo! Mo!“ řičely ochozy.

Plán zaběhnout svou poslední desítku na dráze pod 27 minut Farahovi nevyšel o 12,09 sekundy.

„Byl to můj poslední závod na 10 000 metrů a užil jsem si to, přestože jsem doufal v trochu rychlejší čas. Vítr mě však dost zpomalil,“ hodnotil Farah. „Dnes bylo opravdu vlhko, je těžké si představit, že bych v tomhle počasí měl běžet maraton.“

Bolt má za sebou poslední ostravský závod, ale plánuje návrat jako host. „Určitě tady nejsem naposledy,“ slíbil.

720p 360p <p>Na takové okamžiky se nezapomíná! Oboustranná náklonnost nejrychlejšího muže planety a ostravského publika vyvrcholila po devátém vítězství Usaina Bolta na Zlaté tretře. Fanoušci vytvořili pro Bolta obří vlajku, sprinter se dojal při jamajské hymně, políbil pátou dráhu, která ponese jeho jméno, a hlavně se snad desítky minut podepisoval nadšeným divákům. Podívejte se, jak Boltovo loučení se Zlatou tretrou probíhalo.</p> REKLAMA Hymna, obří vlajka a dojetí. Podívejte se, jak se Bolt loučil se Zlatou tretrou • VIDEO iSport TV