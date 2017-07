Špotáková v Londýně hodila nejvíc v sezoně a vytvořila rekord mítinku

Soutěž měla z pohledu světové rekordmanky zcela opačný průběh než v Lausanne, kde si dosavadní maximum v sezoně vytvořila hned v prvním kole (67,40) a v tom posledním přišla o výhru. Tentokrát se zlepšovala každým hodem, pátou sérii vynechala a v poslední sebrala úřadující olympijské šampionce vítězství. V Diamantové lize Špotáková triumfovala poprvé od předloňského finálového závodu v Curychu.

"Byl to fantastický den. Hned po příjezdu na stadion mě skvělá atmosféra pohltila, zaplavily mě krásné vzpomínky na rok 2012. Bohužel první pokusy nebyly vydařené, ačkoliv letěly daleko, o to více jsem ráda za dlouhý pokus 68,26," radovala se Špotáková.

"Tak dlouhý hod jsem nečekala, i když jsem věděla, že mám formu. Teď jen tu formu udržet do srpna. Je nás pár vyrovnaných holek, nikoho nebude možné podcenit. Bude to skvělá soutěž. Moc se do Londýna těším, jsem motivovaná," uvedla mistryně světa z Ósaky. "Při anonci hlasatele, který říkal, že budu obhajovat titul mistryně světa z roku 2007, jsem si uvědomila, že už je to deset let," dodala.

Výškařka Hrubá vyrovnala své letošní maximum

V soutěži výškařek obsadila dělené čtvrté místo Michaela Hrubá. Osmnáctiletá atletka vyrovnala své letošní maximum 194 cm, kterým na nedávném mistrovství Evropy družstev vytvořila český juniorský rekord pod širým nebem.

"Mám super pocit. Už jsem se našla v rozběhu a teď budeme vylaďovat formu na mistrovství Evropy juniorů a mistrovství světa. S výsledkem jsem moc spokojená. Pokusy na 197 padaly jen lehce, tak doufám, že se mi podaří tuhle výšku skočit na dalším důležitém závodě," uvedla na webu Top Athletics Hrubá. Jejím absolutním maximem je 195 cm z loňské haly.

Zvítězila favorizovaná Marija Lasickeneová z Ruska, jež se neúspěšně pokoušela o výkon sezony 208 cm a k triumfu jí stačilo překonat rovné dva metry. Je stále jediná, kdo to v této sezoně dokázal.

Juška předčil jen dva soupeře

Dálkař Radek Juška skončil sedmý. Nepřiblížil se ke svému květnovému českému rekordu (829 cm) a výkonem 771 cm z páté série předčil jen dva soupeře. Za osmimetrovou hranici se v Londýně dostal jen olympijský vítěz Jeff Henderson, který při trojnásobném úspěchu amerických skokanů hned dvakrát předvedl 817 cm. V soutěži žen vytvořila rekord mítinku jeho krajanka Tianna Bartolettaová, jež už podruhé v sezoně skočila 701 cm.

Také na ženské čtvrtce obsadily první tři místa Američanky a vítězná Allyson Felixová se blýskla nejlepším letošním světovým výkonem 49,65. Mistryně světa o sedm setin vylepšila dosavadní maximum krajanky Quanery Hayesové z národního šampionátu.

Na osmistovce se do čela letošních tabulek posunul Nijel Amos z Botswany. V místě svého životního úspěchu, kde před pěti lety získal stříbrnou olympijskou medaili, vyhrál časem 1:43,18.

Olympijská vítězka Elaine Thompsonová z Jamajky udržela svoji neporazitelnost v Diamantové lize na stovce. V prvenství proměnila i svůj sedmý start. Lepší bilanci má jen krajan Usain Bolt, který v lukrativním seriálu neprohrál v žádném z osmi startů na dvojnásobné trati.