Good Fight! Špotákovou v boji motivuje šampionka z Ria

„Je vcelku v pohodě, ale já nemám tendenci se s těmi největšími soupeřkami vybavovat. Mám ráda, když se tam udržuje trochu napětí té rivality, protože pak to oběma pomůže k lepším výkonům,“ líčí Špotáková. „Pak si popřejeme, ona vždycky řekne „good fight“, já taky řeknu „good fight“… Ona to asi taky bere tak, že teď tu bojujeme jedna proti druhé. Před závodem kolem sebe chodíme, že se na sebe ani nekoukneme.“

Kolaková v roce 2014 brala bronz na juniorském MS v Eugene, další sezonu ale celou ztratila kvůli zranění ramene. Vloni na sebe upozornila bronzem na ME v Amsterdamu a pak šokovala olympijským zlatem. A i letos září.

„Musím uznat: Klobouk dolů!“ říká Špotáková. „Trochu jsem si myslela, že to bude jeden výstřel na olympiádě a třeba neunese tu slávu. Ale háže dobře a stabilně.“

Ovšem i Špotáková zažívá skvělé období. V neděli poprvé od olympiády v Londýně přehodila 68 metrů.

„Čekal jsem to, v tréninku se to začalo zlepšovat. Bára tvrdila, že to není takové, jak to bývalo, že na závodech nehází o pět metrů dál než v tréninku. Ukázalo se, že to tak pořád je,“ pochvaluje si Špotákové trenér Rudolf Černý. „Věřil jsem, že zase takhle daleko hodí. Byla by tam už vloni, kdyby si nezlomila nohu. Ale asi jí to ponouklo, že to stojí za to i dál. V Riu byl bronz malý zázrak. Letos máme naházeno v tréninku čtyřikrát tolik, to se nedá srovnávat.“

Necelý měsíc před mistrovstvím světa v Londýně jsou to dobré zprávy. Špotáková má reálnou šanci bojovat o svůj druhý titul světové šampionky, ten zatím jediný získala před deseti lety v Ósace.

„Důležité je připravit se na svět, budeme dělat všechno proto, aby to takhle pokračovalo,“ líčí Černý.

Kouč před MS vnímá sílu mladé Kolakové, ale dává si pozor i na další soupeřky, třeba Turkyni Edu Tugsuzovou, která hodila začátkem května přes 67 metrů.

„Kolaková pořád hází daleko a neohroženě, asi o ní ještě uslyšíme. Turkyně hodila a od té doby o ní nikdo neslyšel, dá se čekat ledacos,“ říká Černý.