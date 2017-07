Holka ze základky Malíková ohromila svět. Přírodní úkaz, říká Hejnová

Kdo má takovéhle poslední zvonění? Barbora Malíková se rozloučila ze základní školou Boženy Němcové v Opavě a odjela do Afriky na mistrovství světa. Tam ve finále suverénně vyhrála a po závodě se na společenské akci setkala s dvěma atletickými legendami, světovým rekordmanem na 800 metrů Davidem Rudishou a olympijským vítězem na 400 a 800 metrů Albertem Juantorenou.

„Přišli jsme tam: Ty jo, Rudisha! Hned jsme se fotili, gratuloval, bylo to strašně krásné,“ usmívá se Malíková, která v úterý odpoledne přivezla zlato z Nairobi na ruzyňské letiště. „Já se cítím suprově, byla to úplná euforie. Mistrovství světa bylo strašně krásné, lidi byli příjemní i počasí, prostředí, já jsem si to užila.“

VIDEO | Podívejte se na zlatý závod Barbory Malíkové

Malíkové je teprve patnáct let, má ale předpoklady, aby z ní bylo budoucí eso české atletiky. Letos na sebe upozornila už v zimě, kde byla na mistrovství republiky dospělých druhá. V letní sezoně dokonce republikový šampionát v Třinci vyhrála, v Nairobi si pak zlepšila osobní rekord o masivních 1,29 sekundy. Časem 52,74 sekundy dokonce překonala 29 let starý národní dorostenecký rekord Naděždy Tomšové-Koštovalové.

„Je to úžasné, takový talent se rodí jednou za život. To člověk prožije jen jednou,“ říká Malíkové trenérka Jana Gellnerová. „O ten český dorostenecký rekord jsme víceméně usilovaly a podařilo se nám to. Bylo to cílené na Keňu. Ale všechno si hlídáme, nepřetěžujeme ji. Jdeme tak, jak by to mělo jít.“

Soupeřky převálcovala

Malíková v Nairobi kromě času šokovala také skvěle takticky zvládnutým finále. Podle plánu začala pomalu a soupeřky převálcovala v posledních 150 metrech. V cíli byla nakonec o několik metrů dřív než ostatní.

„Na první sto padesátce mě vyděsilo, že mě z první dráhy jedna předbíhá, což nebylo moc v plánu. Tak jsem zrychlila o trošičku dřív. S trenérkou jsme si řekly, že posledních 150 metrů napálím, že ony budou už tuhnout, já nastoupím a vyšlo to,“ líčí Malíková.

Patnáctiletá dívka letos suverénně vládne tabulkám v běhu na 400 metrů mezi dospělými, jako jediná se dostala pod 53 sekund. Na legendy Zuzanu Hejnovou či Denisu Rosolovou, které letos hladkou čtvrtku neběžely, by si ale netroufla.

„Ani náhodou,“ směje se Malíková. „Přece jenom, ony běhají čtvrtku překážek, a když jdou hladkou čtvrtku, jdou to tréninkově. Ale chtěla bych si s nimi někdy zaběhnout, třeba by mě potahaly víc.“

Zuzana Hejnová, dvojnásobná světová šampionka na 400 metrů překážek, má pro Malíkou každopádně slova obdivu. „Je to neskutečné, je opravdu hrozně šikovná, je obrovský talent,“ uznává Hejnová. „Čas je skvělý. Nechápu, kam to chce posouvat. Slyšela jsem, že moc netrénuje, opravdu to bude přírodní úkaz. Věřím, že se bude postupně zlepšovat.“

Malíkovou ještě koncem července čeká evropská olympiáda mládeže EYOF v Gÿoru, od září se pak bude tužit na stavební průmyslové škole v Opavě, kde bude studovat architekturu. Ale dívá se i dál.

„Sportovní sen? Já se chci co nejvíc zapsat do historie!“ plánuje odvážně.