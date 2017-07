Hejnová chce na MS medaili. Běhá bez bolesti, cítí se lépe než v Riu

Poslední dva světové šampionáty vyhrála. Letošní sezona byla pro Zuzanu Hejnovou náročnější kvůli potížím s achilovkou a výměně trenéra. I přesto ale jede na mistrovství světa do Londýna s tím, že si chce přivézt medaili. Zlatý hattrick tak není vyloučen. „Cítím se teď dobře, jsem v pohodě. Budu útočit na medaili, sice tentokrát zezadu, ale udělám pro to maximum,“ prohlásila Hejnová.

Poslední prověrku absolvovala ve čtvrtek v Chebu, kde zvítězila na trati 300 metrů překážek. Po závodu Diamantové ligy v Rabatu, kde si Zuzana Hejnová zaběhla 16. července letošní maximum (54,22 s), je česká překážkářka plná optimismu.

„Cítím se dobře, forma stoupá. Psychicky jsem na tom po Rabatu dobře, letošní nejlepší výkon mi dost pomohl. Poslední test před šampionátem na 300 metrů překážek v Chebu dopadl dobře, i když podmínky nebyly úplně přívětivé. Bylo to podobné jako v roce 2015, kdy jsem potom obhájila titul v Pekingu,“ hodnotila včera dvojnásobná mistryně světa (2013, 2015).

Nyní ji ještě čeká trénink v Jablonci nad Nisou a 2. srpna odlétá do Londýna, kde už má v plánu pouze odpočívat a nasávat atmosféru. Hlavní porci tréninku si odbyla na tradičním soustředění v Nymburku, kde s ní ale nebyla její nová trenérka Dana Jandová. „Byla tam se mnou ale Helena Fuchsová, která je jednak odbornicí na čtvrtku, a kromě toho se o mě starala i jako fyzioterapeut. Takže jsem byla v dobrých rukách,“ pochvalovala si Hejnová.

Na příznivém psychickém rozpoložení české atletky se podepsaly nejen výkony z nedávných závodů, ale i dobrý stav achilovky, se kterou měla dlouhou dobu potíže. „Teď je úplně dobrá, musím zaklepat, vůbec mě neomezuje. Odtrénovala jsem vše, co jsem měla. Teď o ní ani nevím. S pocity před loňskou olympiádou se to nedá srovnat. Třeba v Chebu jsem teď běžela o půl vteřiny rychleji než před rokem.“

V téhle situaci Hejnová nemůže odjíždět na světový šampionát s jinými ambicemi, než že chce další medaili. „Obhajoba je sen pro každého. Ale uvidí se, v jaké formě přijedou soupeřky. To se pozná po rozběhu,“ uvědomuje si závodnice, které se letos nedařilo tak jako před minulými šampionáty. Tehdy v sezoně vyhrávala hodně mítinků, letos byl její rozjezd pomalejší. „Je poměrně příjemné vyhrávat závod co závod, ale teď jsem byla v jiné pozici. Ovšem teď v Rabatu holky viděly, že jdu nahoru a věřím, že se mnou počítají. Pro mě je velká motivace, když vidím, že pořád patřím do špičky,“ prohlásila třicetiletá běžkyně.

Výhodou pro Hejnovou bude i olympijský stadion v Londýně, na němž před pěti lety vybojovala olympijský bronz. „Na stadion vzpomínám hrozně ráda, po olympiádě a dvou Diamantových ligách, které jsem obě vyhrála, to ani nejde jinak. Daří se mi tam, celkově mám ráda atmosféru v Londýně, jsou tam dobří fanoušci,“ těší se na závody.