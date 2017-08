Úžasný běh! Hejnová ovládla Diamantovou ligu v Birminghamu v letošním maximu

O stejný časový rozdíl Hejnová vylepšila své letošní maximum z finále světového šampionátu, kde před deseti dny obsadila čtvrté místo a nevyšel jí útok na třetí titul za sebou.

Česká atletka navázala na měsíc staré prvenství z Rabatu a se ziskem 25 bodů ze čtyř mítinků ovládla základní část Diamantové ligy.

"Mám velkou radost, že se mi podařilo zvítězit, ještě v nejlepším letošním čase. Po mistrovství světa jsem byla hlavně psychicky unavená a bylo hrozně těžký se namotivovat. Pořád před sebou mám ještě nějaké závody a věřila jsem, že ji prodám," uvedla Hejnová.

"Jsem hrozně ráda, že se to povedlo a že jsem porazila Dalilah Muhammadovou, stříbrnou z mistrovství světa. Jenom mi to potvrdilo, že na finále mistrovství světa jsem neměla úplně svůj den. Nesedlo mi to. Věřím tomu, že se ještě zkoncentruju na poslední dva závody v Diamantové lize a hlavně na finále v Bruselu, kde bych ještě chtěla běžet nějaký slušný výsledek a nejlépe ještě zlepšit nejlepší letošní čas," prohlásila držitelka českého rekordu 52,83 sekundy.

Nejrychlejší překážkářka sezony Muhammadová, která se na červnovém mistrovství USA v Sacramentu blýskla časem 52,64, stejně jako na šampionátu v Londýně nepotvrdila roli hlavní favoritky. Nicméně jako poslední se dostala mezi finalistky Diamantové ligy. Překážkářky čeká ještě start na čtvrteční Weltklasse v Curychu mimo program prestižního seriálu a v pátek 1. září budou Hejnová a spol. bojovat v Bruselu o prémii 50.000 dolarů (1,1 milionu korun).

V Birminghamu se představí ještě koulař Tomáš Staněk, který stejně jako Hejnová skončil na mistrovství světa těsně pod stupni vítězů.