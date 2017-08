Jede se dál, řekla Špotáková a nekončí. Motivace je olympiáda v Tokiu

"Jede se dál a kouká se na další roky. Určitě v příštím roce je jednoznačně největší motivací Kontinentální pohár v Ostravě a potom platí, co jsem už řekla, že jedinou další motivací je olympiáda v Tokiu," prohlásila Špotáková na tiskové konferenci.

Na tradiční loučení se sezonou si měla Špotáková na žádost manažera přinést všech svých deset cenných kovů z významných závodů. "Ale nebyla jsem schopná najít klíče od sejfu, kde je mám schované. Pak jsem to vzdala a myslím, že to bylo znamení. To znamená, že není všem dnům konec, to je to znamení," řekla Špotáková.

Letošní zlato z mistrovství světa v Londýně bylo desátou velkou medailí světové rekordmanky. Má doma tři z olympijských her, čtyři ze světových šampionátů a tři z mistrovství Evropy. "Já se rozhodně nekoukám zpátky, vždycky je lepší se koukat dopředu," řekla šestatřicetiletá závodnice pražské Dukly.

