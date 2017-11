Vrabcová Nývltová si v New Yorku vylepšila v maratonu osobák a skončila sedmá

Vrabcová Nývltová předvedla v New Yorku parádní výkon • ČTK

Česká běžkyně Eva Vrabcová Nývltová skončila v maratonu v New Yorku sedmá v osobním rekordu 2:29:41. Byla o patnáct sekund rychlejší než při čtrnáctém místě na mistrovství světa v Londýně a podruhé se dostala pod hranici dvou hodin a 30 minut. Po čtyřiceti letech vyhrála slavný závod domácí Američanka. Shalane Flanaganová totiž překazila favorizované Keňance Mary Keitanyové útok na čtvrtý triumf za sebou a zvítězila v čase 2:26:53.

V pomalu rozběhnutém závodě se Vrabcová Nývltová dlouho držela v elitní skupině, která se do třicátého kilometru zúžila na osm závodnic. Na 34. kilometru se odpoutaly Flanaganová, Keitanyová a Etiopanka Mamitu Daskaová.

Česká reprezentantka běžela společně s Italkou Sarou Dossenaovou na šestém a sedmém místě. Ve finiši ji nakonec dělilo pět sekund od čtvrté Edny Kiplagatové, dvojnásobné světové šampionky a stříbrné medailistky z letošního MS.

Vrabcová Nývltová se stala první českou běžkyní, která maraton v New Yorku zaběhla pod 2:30. "Jsem nadšená. Samozřejmě těch pár sekund (od 4. místa) mrzí, ale jsem ráda, že jsem se do 35. kilometru držela v čelní skupině, to se mi ještě nikdy nepovedlo. A na závěr nemám takovou rychlost," řekla Vrabcová ČTK.

Keitanyovou, jež na jaře v Londýně zaběhla rekordní maratonský čas v čistě ženském závodě 2:17:01, zaskočila domácí Flanaganová. Šestatřicetiletá Američanka, která byla stříbrná na OH 2008 v běhu na 10.000 metrů, nasadila k rozhodujícímu trháku na 36. kilometru. Nikdo na něj nedokázal zareagovat, Keitanyové v cíli nadělila více než minutu. Poslední Američankou v listině vítězek newyorského maratonu byla v roce 1977 Miki Gormanová.

Mezi muži byl nejrychlejší Keňan Geoffrey Kamworor v čase 2:10:53. Čtyřiadvacetiletý dvojnásobný mistr světa v půlmaratonu vylepšil druhé místo ze svého debutu v New Yorku v roce 2015. Bývalého světového rekordmana Wilsona Kipsanga porazil o tři sekundy. Třetí byl vicemistr světa z roku 2013, Etiopan Lelisa Desisa.



Newyorský maraton:



Muži: 1. Kamworor 2:10:53, 2. Kipsang (oba Keňa) 2:10:56, 3. Desisa (Et.) 2:11:32.

Ženy: 1. Flanaganová (USA) 2:26:53, 2. Keitanyová (Keňa) 2:27:54, 3. Daskaová (Et.) 2:28:08, ...7. Vrabcová Nývltová (ČR) 2:29:41.