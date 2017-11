Co hodíš, to přehodí… Špotáková a Vadlejch si dali upravený Žbirkův duet

„Co hodíš, to přehodí někdo příště dál. Zmizí v brázdě za lodí. Ten, kdo dřív zlato bral.“

Slavný Žbirkův song dostal atletický háv a publikum v pražském Ambassadoru na vyhlášení Atleta roku uhranul pár, který si letos společně podal atletický svět.

„Bylo to takové zvláštní. Přišel takový návrh, písnička se mně moc nelíbila, měli jsme na výběr jiné a zvolili jsme tady tu,“ popisovala Špotáková. „Pak jsem teda zjistila, že je na mě dost těžká, ale to už bylo rozhodnuté, že ji musíme zpívat. Byla jsem překvapená, že jsem neodhadla úplně své možnosti. Ale nakonec si myslím, že jsem sama sebe i překvapila. Že jsem se vybičovala k výkonu!“

Špotáková s Vadlejchem vystoupili jako královský pár atletického večera. Špotáková tradiční anketu podeváté vyhrála díky svému triumfu na mistrovství světa a Diamantové lize. Vadlejch skončil druhý. Duet se jim povedl a publikum donutili ke skandovanému potlesku.

„Já jsem nejdřív myslela, že to mám tak trochu za trest, protože jsou to nervy, nejsem v tom ryba ve vodě. Ale pak se to přeměnilo a byl to nádherný zážitek,“ pochvalovala si Špotáková, které vystoupení připomnělo emoce z atletického stadionu.

„V něčem je to trošku podobné. Začali spontánně tleskat a bylo to trochu, jako když jde člověk na pokus. Musím říct, že malinká podobnost tam je. Člověk předvádí svůj výkon, i když v tomhle nejsem zdaleka tak sebevědomá jako v atletice,“ líčila Špotáková. „Ve finále, jak to dopadlo, jsem spokojená. Zbytečně jsem se nervovala. Tu písničku jsme vybírali společně. Mekyho mám ráda. Potom, co jsme jí vybrali, jsem zjistila, že když si tu písničku zpívám, tak zpívám jeho hlas, ne ten, co je výš. Což mě trošku překvapilo, ale dostala jsem to ze sebe. Musela jsem se zbavit studu, že takhle vysoko obvykle nezpívám.“

Vicemistr světa a vítěz Diamantové ligy Jakub Vadlejch patří mezi atlety k nejmuzikálnějším osobnostem. Docházel do sboru a dodnes má k hudbě blízko.

„Zpívám hrozně rád, celý život, když je šance. Mamka by byla určitě ráda, kdybych se zpěvu věnoval, když jsem byl mladší. Když Michal Balner nebo Lukáš Posekaný vezmou kytaru, jsem jeden z prvních, co si k nim jde sednout a béká,“ usmíval se Vadlejch s odkazem na tyčkařskou partu. „Samozřejmě jsem o tom nejdřív přemýšlel, ale i žena mě přesvědčovala, ať do toho jdu. Každý den jsem si to aspoň jednou přezpíval, ale text jsem se naučil tak za čtvrt hodiny, pak už je to o tom opakovaní. Naučil jsem se to celé, i Barčinu část.“

Špotáková ale pomoc nepotřebovala, přestože ráno cítila nervozitu.

„Nacvičovala jsem po troškách, protože jednou jsem nacvičovala celý den a druhý den jsem pak z toho téměř neměla hlas,“ líčila Špotáková. „Já zpívám pořád, ale to je rozdíl! Trošku se i omlouvám těm, kteří krásně zpívají a celý život třeba sní o tom, že budou někdy zpívat v televizi. Já prostě zpívat moc neumím a dneska tu příležitost budu mít. Doufám, že to bude nějak poslouchatelný, no.

Textař Radan Dolejš, který už v minulosti pro Atleta roku přetvořil hity pro vystoupení Roman Šebrleho, Petra Svobody, Tomáše Janků nebo skupiny Rychlých holek, si spolupráci s oštěpaři pochvaloval.

„Velmi je obdivuji a před Bárou a Kubou smekám svůj pověstný slamák,“ řekl Dolejš. „Do diáře jsem si úhledně napsal: Dr. Voštěp, tedy, že by to měla být oštěpařská píseň. Bára je skvělá, pracovitá, se smyslem pro humor a velkou vůlí jít za svým.“

Špotáková přes pozitivní ohlas svého vystoupení další podobné akce neplánuje.

„Opakovaný vtip není vtipem. Asi už ne, asi už budu zpívat jenom s Třemi sestrami, jestli mi to Fanánek dovolí,“ usmívá se Špotáková.