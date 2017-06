Fanoušky při ME sveze autobus s Burgrovou. Jsem trochu v rozpacích, říká pivotka

"Autobus je krásný, ale jsem trochu v rozpacích, protože jezdit si takhle po Hradci je docela unikum a mám trochu obavy, aby mě Hradečáci neměli brzy plné zuby," řekla Burgrová v dnešním rozhovoru s novináři. "Většinu kamarádů a rodinu mám odsud z Hradce, takže už mi říkají, že jsem úplně všude, až je to otravné," uvedla jedna z klíčových českých hráček.

Věří však, že reklama zafunguje a fanoušci vytvoří týmu podobnou atmosféru jako při domácím mistrovství světa v roce 2010. "Byla jsem tu v restauraci u autobusové zastávky a opravdu skoro každý autobus má na sobě reklamu na šampionát. Takže doufám, že to všechny Hradečáky vtáhne. Schválně jsem tu přes víkend zůstala, abych atmosféru trochu nasála a poznala, jak místní lidi šampionát vnímají. Cítím, že je to tu pozitivně naladěno a že to pro nás bude obrovská podpora," prohlásila Burgrová.

"Doufám, že si to fanoušci přijdou užít stejně jako my. Když před sedmi roky šampionát začal, tak první zápasy ani nebyly vyprodané a gradovalo to až pak. Teď už máme trochu náskok, protože vyprodáno je," připomněla. Lidé však mohou dorazit i do fanzóny před zimní halou, kde se budou zápasy promítat na velkoplošných obrazovkách.

Klíčové bude hned první utkání s Ukrajinou

Příprava na šampionát už finišuje a v pátek turnaj vypukne. "Přípravu hodnotím kladně. Výsledky asi nebyly ideální, ale z herního pohledu cítím, že naše forma graduje. Skončit to může všelijak, ale uděláme vše pro to, abychom postoupily ze skupiny a dostaly se do čtvrtfinále," uvedla pivotka USK Praha. "Byla bych ráda, aby i ostatní holky zažily to, co my v roce 2010. Uděláme vše pro to, abychom udělaly úspěch," dodala.

Klíčové bude už úvodní utkání s Ukrajinou, které může hodně napovědět o českých šancích. "To je velmi těžký soupeř na úvod. Ukrajinky velmi rády střílejí z větší vzdálenosti. Nemají klasickou pivotku, která by si chtěla hrát pod košem, takže pro nás bude těžké odbránit, že si jejich pivoti po clonách odšlapávají na trojku," řekla Burgrová.

"Navíc tam mají svou tahounku Alinu Jagupovovou, která má neuvěřitelné nájezdy do koše a je silová. Tyhle dva faktory musíme eliminovat. Nebude to lehké, ale nikdo není nezastavitelný. Doufáme, že si s Ukrajinou a následně s Maďarskem poradíme. Ale nebojíme se nikoho. Ani Španělska," dodala třiatřicetiletá pivotka, pro kterou bude šampionát poslední reprezentační akcí.