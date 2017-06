Reprezentovat je nejvíc, říká před ME rozehrávačka Vyoralová

Stojí před ní pořádná výzva. Na jejím postu dřív zářily Hana Horáková, Veronika Bortelová… a teď je ta role dispečerky na ní. Jak je ale ve 23 letech talentovaná, tak je natěšená. „Je to zodpovědnost, ale reprezentovat je nejvíc,“ ví rozehrávačka Tereza Vyoralová, jež od pátku povede svými přihrávkami český tým na domácím ME. V USK Praha se učila od hvězdné Laiy Palauové. Obstojí?

Dá se pro vás vůbec domácí ME k něčemu přirovnat? K Eurolize třeba?

„Tohle je něco víc, protože hrajeme za Českou republiku. Každý by měl být pyšný na to, že ji může reprezentovat, takže je to asi pro mě nejvíc. I když Final Four v Česku na Královce bylo také super. Je to pro mě další splněný sen. Každému se tohle nepoštěstí a zvlášť si zahrát takhle doma.“

Co na to říkají i vaše spoluhráčky?

„On je v týmu ještě docela klid. Máme tu super partu, takže panuje pohoda. Na nikom to ještě není znát, že se šampionát blíží, takže myslím, že by každý měl zůstat v té pohodě a pak to půjde.“

Jak nicméně vnímáte, že se teprve ve 23. letech stanete hlavní rozehrávačkou týmu?

„Na jednu stranu je to super, ale je to také velká zodpovědnost vůči týmu, protože ta rozehra má nejvíce balonů a řídí hru tak, aby na hřišti nebyl, v uvozovkách, bordel. Myslím, že to ale všichni zvládneme. Máme také zkušené hráčky, a když bude potřeba, tak nás podrží.“

Takže souhlasíte s Kateřinou Elhotovou, která říkala, že to více než o roli rozehrávače bude o práci celého týmu?

„Určitě, budeme si pomáhat. I když teď přijela Kia (Vaughnová), není tu žádná vyloženě hvězda, musíme bojovat týmově. V tom si myslím, že bude naše síla. Jedině tak.“

Pozice rozehrávačky však je dost tradiční post. Jaké to je být následovnice Hany Horákové nebo Veroniky Bortelové?

„Je to super, ale je to také právě ta zodpovědnost. Do budoucna je to pro mě však velká zkušenost. Těším se na to a věřím, že to zvládnu.“

Může pomoci, že i hráčky jako Elhotovou, Hanušovou či Vaughnovou znáte z USK Praha?

„Ano, to je jedna z výhod, že celá pětka může být takřka z USK. Určitě je to výhoda. Jsme na sebe zvyklé a víme, co od sebe máme čekat.“

Co vám pak teď před turnajem radil tatínek Vladimír nebo bratr Tomáš?

„To si asi ještě budeme volat před zápasem, takže mi určitě něco řeknou. Myslím ale, že nejsem zase úplně nezkušená, že bych neměla nic odehráno. Vím, na co se mám zaměřit a soustředit. Každopádně se na mě přijdou všichni podívat. V pátek ještě ne, ale v pondělí tu budou všichni.“

Hned v pátek vás však čeká Ukrajina s Alinou Jagupovovou. To bude hodně těžké, že?

„Ano a oni navíc teď přibrali novou Američanku jako rozehrávačku. Bude to velmi těžké, Ukrajina je pro mě takový černý kůň. Mají dost vyrovnané hráčky i navzdory tomu, že tam je ta Jagupovová a ta Američanka, které dávají dvacet bodů na zápas. Tu Jagupovovou ubránit je navíc nadstandardní úkol. Když ale budeme hrát a bránit týmově, tak se i s publikem za zády, může stát cokoliv.“

Jak se pak těšíte i na duel se Španělskem a Laiu Palauovou, od níž jste se v USK učila?

„To bude speciální. Těším se moc, učila jsem se od ní celou dobu a pro mě je odměna, že si proti ní budu moct zahrát, protože si myslím, že to bude její poslední šampionát. To bude také hezké. A pro mě super zkušenosti navíc si proti ní zahrát.“

Když se tedy podíváte na skupinu s Ukrajinou, Maďarskem a Španělskem vcelku, kde vidíte hlavní klíč k úspěchu?

„Nejdůležitější pro nás budou ty první dva zápasy. Možná i ten první, abychom se chytly, a pak se uvidí, jak nám to půjde. Pokud vyhrajeme dva, tak se může stát cokoliv. Nebudeme ale předbíhat. První je duel s Ukrajinou, a na ten se musíme maximálně připravit, abychom podaly nejlepší výkon. A pokud bychom vyhrály, dostaly bychom se určité pohody. To bude nejdůležitější.“

SLAVNÉ KOŘENY TEREZY VYORALOVÉ

TOMÁŠ VYORAL (24 let)

I bratr Terezy je člen širšího reprezentačního kádru mužů. Po angažmá v Nymburce a hostování v USK Praha či Kolíně hraje za Děčín. Pomohl mu už třikrát do finále NBL a i letos se stal vicemistrem české ligy.

VLADIMÍR VYORAL (55 let)

Otec Terezy a Tomáše, účastník dvou ME a stříbrný medailista z roku 1985. Vedle Sparty, Slavie či Pardubic hrál tři sezony za německý Weissenfels. Během své kariéry nastřílel v československé a české lize 5603 bodů.

LIBOR VYORAL (57 let)

Bratr Vladimíra a strýc Terezy a Tomáše. Bývalý juniorský reprezentant i člen A-týmu, odehrál v reprezentaci 22 utkání. V československé lize hrál za Spartu a Duklu Olomouc. Trojnásobný vicemistr republiky.

ČESKÝ PROGRAM

16. června ČESKO – Ukrajina (18.00)

17. června ČESKO – Maďarsko (18.00)

19. června ČESKO – Španělsko (18.00)

Všechny zápasy vysílá přímým přenosem ČT Sport

Konečná nominace českých basketbalistek na ME:

Rozehrávačky: Lenka Bartáková (Nymburk), Tereza Vyoralová (USK Praha), Petra Záplatová (Rotenburg/Něm.).

Křídla: Karolína Elhotová, Kateřina Elhotová, Veronika Voráčková (všechny USK Praha), Michaela Stejskalová (Gran Canaria/Šp.).

Pivotky: Alena Hanušová, Ilona Burgrová, Kia Vaughnová (všechny USK Praha), Petra Kulichová (Botasspor/Tur.), Pavla Švrdlíková (Handicap Brno).