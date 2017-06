Basketbalistky se představují: ségry, Šípková Růžena i hvězda WNBA

České basketbalistky před přípravným zápasem s Chorvatskem před ME • FOTO: ČTK Time to Shine. Čas zářit! Tak zní název oficiální písně, kterou pro domácí ME basketbalistek nazpívala zpěvačka Olga Lounová. Dostát tomuto úkolu se pokusí 12 reprezentantek, které pro iSport.cz představil hlavní trenér národního týmu Ivan Beneš. Co si myslí o sestrách Elhotových a dalších českých hvězdách? Podívejte se v článku.

Tereza Vyoralová 23 let, rozehrávačka, ZVVZ USK Praha "Terka je velký talent, jenž na sobě pracuje, a já jí dávám velkou budoucnost. Rozehrávačky spíš často dozrávají po třicítce, věříme ale, že pro ni ME bude odrazový můstek k tomu, aby se stala rozehrávačkou evropské úrovně. Teď měla v sezoně v USK Praha podmínky pro to, aby šla nahoru (učila se od Laiy Palauové). Ten poslední krok však musí udělat sama, tady se už nemá za koho schovat.“

Lenka Bartáková 26 let, rozehrávačka, Nymburk „Prošla si USK Praha i jinými kluby. V letošní sezoně se sice nepotkala asi s úplně nejlepší formou, ale je to spojené s tím, že dodělávala školu, FTVS, což je vždy náročné. Je to klasická rozehrávačka s velmi dobrou obranou, kdy dovede vytvořit tlak na hráče a s velmi dobrým přechodem dopředu. Zde se opírá o kvalitní nájezd na koš.“

Kateřina Elhotová 27 let, křídlo, ZVVZ USK Praha „Maminka a zázrak, že se vrátila možná ještě lepší Kačka, než když odešla. Je to rozený střelec, snajpr se vším všudy. Dovede zakončovat z velkých vzdáleností, ale už přidává i mezihru. Vycítila, že třeba naše rozehrávka potřebuje pomoci, takže se zapojuje, někdy líp, někdy hůř, že i pomůže s rozehrou. Kapitánka a výborná holka na komunikaci. Vždy vše vyřeší s úsměvem. Nekonfl iktní.“

Karolína Elhotová 25 let, křídlo, ZVVZ USK Praha

„Sestra Katky, která hraje o pozici výš. Kája je totiž víc silově vybavená. Navíc dle testů vycházela kondičně velmi dobře. Během přípravy měla sice zranění, ale na pozici tři bude hrát. Chodí i víc do podkošových soubojů. Mohl by to být její šampionát, kdy může překročit stín vlastní sestry. Je to na ní, aby to zkusila a nebyla jen sestra slavné Káči, ale aby se začalo mluvit o Káje jako takové.“

Michaela Stejskalová 30 let, křídlo, Gran Canaria „Extrovert, u té víme přesně, kde sedí, nebo kde co zrovna vymýšlí. Ona je v tomhle extravagantní, ale v dobrém směru, nikdy to nepřekročí nějakou mez. Stará se o zábavu týmu. Neustále něco vymýšlí a něčemu se směje. Na hřišti má výhodu, že je to bojovník. Zatím u ní sice není vidět její střelba z delší vzdálenosti, ale třeba to na ME spustí.“

Veronika Voráčková 17 let, křídlo, ZVVZ USK Praha „Naše Šípková Růžena, která až se probudí, tak z ní bude výborná hráčka. Ale zatím spí. Co se týká fyzických, pohybových dispozic a herního myšlení, je to obrovský talent, zatím si ale bloumá v tom svém postpubertálním věku. Lidsky o ní takřka ani nevíme. I pan Blažek (sportovní manažer) říká: Až na mě jednou Vory promluvíš, tak se snad leknu. Ale taková byla i Jana Veselá a pak se stala lídrem.“

Alena Hanušová 26 let, křídlo ZVVZ USK Praha "Ála je dobře fyzicky disponovaný hráč. Někdy si říkám, že by toho mohla využívat ještě víc, ale třeba by to teď z ní publikum mohlo vymáčknout. Má velmi dobrou střelbu, nájezdy… Ále nechybí téměř nic. Možná větší soustředění v obraně, že se občas někde zapomene, ale je to hráč současnosti a budoucnosti. Atletický hráč s velmi dobrou střelbou.“

Petra Záplatová 26 let, křídlo, Rotenburg (Něm.) „Někdo ji označil za největší překvapení, které se zatím ukazuje. Angažmá v Německu jí pomohlo, že se postavila na vlastní nohy. Z toho českého rybníčku se najednou šla podívat, jak to vypadá jinde a tam už ten cizinec musí předvádět nějakou kvalitu, aby si ho nechali. Peťa si to pak i přenesla sem. Je výborně atleticky vybavená, a když přidá zatím dobrou střelbu, je to překvapení přípravy.“

Ilona Burgrová 33 let, pivotka, ZVVZ USK Praha „Je to starší hráčka, která zažila i stříbrné MS 2010 a může zkušenosti rozdávat. Patří k oporám týmu. V USK Praha měla spíše roli střídající hráčky, ale tady se může naplno projevit její dobrá hra a chodit do základu či první rotace. Spoléháme na ni hlavně v obranné hře, a navíc spolu s Kateřinou Elhotovou družstvo řídí a dává mu tvář jak navenek, tak i dovnitř.“

Pavla Švrdlíková 26 let, pivotka, BK Handicap Brno „Další nováček. Potřebovala by jen přidat pět centimetrů nebo střelbu ze střední vzdálenosti. Je to takové, že na to, aby se rvala s Kiou a ostatními blízko u koše, jí chybí centimetry a až ta brutální síla. A aby hrála jako Ála, tam zase není dobrá ta střelba. Páje chybí zkušenosti, zatím bojuje a uvidíme. Lidsky je za každé situace příjemná.“

Kia Vaughnová 30 let, pivotka, ZVVZ USK Praha "Vynikající hráčka. Opora USK Praha, která hraje stabilně WNBA na pozici pět, kde prodává vynikající silové dispozice. Trénink s ní opravdu bolí, bolí, a bolí. Ona do něj jde tak naplno a je tak silově vybavená, že s tím máme co dělat. Je to navíc výborná střelkyně ze střední vzdálenosti. Mimo hřiště je pak nesmírně příjemná, komunikativní a milá holka. Skvěle zapadla."

Petra Kulichová 32 let, pivotka, Botasspor Adana "Jedna z těch tří mohykánek, které zažily MS 2010. zkušená hráčka, sezona v Turecku se jí navíc povedla, i když hrála v horším týmu. Navíc nás mile překvapila. Když jí Lubor Blažek volal, tak byli dohodnutí za vteřinu. Potřebujete pomoc? Tak jasně, přijedu., hotovo. Spoléhá se na svou délku a hru blízko koše, ale zlepšila i střelbu ze střední vzdálenosti. Lidsky příjemná, trochu tišší, ale patří věkem k lídrům."