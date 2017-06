Česko - Ukrajina 47:59. Basketbalistky zklamaly, ztížily si postup

České basketbalistky nezvládly úvod do domácího mistrovství Evropy a v Hradci Králové prohrály s Ukrajinou 47:59. Výrazně si tak zkomplikovaly vyhlídky na postup ze skupiny A, v sobotu potřebují za každou cenu porazit Maďarsko, poté je ještě čeká největší papírový favorit ze Španělska. Do předkola play off postupuje druhý a třetí tým ze skupiny, vítězky míří přímo do čtvrtfinále. Svěřenkyním Ivana Beneše se před domácím publikem od začátku vůbec nedařilo střelecky a i přes trochu zlepšený a bojovnější výkon ve druhé půli neměly Češky na zvrat nárok.