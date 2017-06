Češky nabudil proslov Vaughnové. Bylo to emotivní, řekla Elhotová

Českým basketbalistkám sice vstup do evropského mistrovství vůbec nevyšel a v poločase prohrávaly s Ukrajinou o 19 bodů, pak jim však pomohl proslov rodilé Američanky Kiy Vaughnové. Ta o přestávce k hráčkám promluvila, a i když to nestačilo na odvrácení porážky (47:59), zlepšený výkon ve druhé půli by mohl tým nastartovat před klíčovým zápasem s Maďarskem.

"Po tom prvním poločase jsme měly všechny hlavy dole, bylo to o dvacet bodů. Ale Kia měla hrozně pěkný proslov v šatně, nahecovalo nás to," řekla kapitánka Kateřina Elhotová. "Bylo to hodně emotivní. Bylo znát, že jí na tom hodně záleží. Že nemá radost z toho, jak se prezentujeme, že dovedeme hrát líp. Hodně nás to namotivovalo. Jsem ráda, že to udělala," ocenila reprezentační i klubovou spoluhráčku z USK Praha.

Češkám se první poločas vůbec nepovedl. "Nevím, jestli to byla nervozita, ale vůbec nám to nepadalo. A odráželo se to i v obraně a naopak. Byly jsme impotentní. Nebyl to zápas, jaký bychom chtěly. Nemohly jsme se opřít o nic," připustila druhá ze sester Elhotových Karolína.

Právě ona spolu s Petrou Záplatovou nejčastěji bránily hvězdu Ukrajiny Alinu Jagupovovou, která nakonec dala 21 bodů. "Přála jsem si hrát proti ní. Bylo to ale hodně těžké. Je velmi silná a má dobrý driblink. Škoda, že mi to nevyšlo lépe. Takhle se nám nemůže zápas nepovést. Ani nemám slov, jsem opravdu zklamaná, protože jsme zápas moc chtěly vyhrát," řekla Karolína Elhotová.

"Jagupovová se strašně těžko brání, to víme všichni. A když se k tomu přidá rozehrávačka Mossová a i jejich dlouhé hráčky umí za tři body, jsou to silný tým. Ale my víme, že umíme hrát lepší zápasy. Jen do toho chtělo dát víc ze sebe a porvat se v obraně. Přeskákaly nás, dostávaly jsme lokty a byly hodně tvrdé, na což my jsme nebyly připravené. Ale zase nás to teď připraví na maďarský tlak. Tak snad nás to už tak nepřekvapí," věřila Kateřina Elhotová, že sobotní klíčový duel o postup ze skupiny se spoluhráčkami zvládne.

"Já v to věřím. Kdybych v to nevěřila, tak tu nemám co dělat. Vím, že Maďarky dokážeme porazit. Musíme zapomenout na tento zápas a v sobotu prostě vím, že vyhrajeme. Vyhraje ten, kdo do toho dá víc rvavosti a srdce. A to budeme my," dodala kapitánka.

Sama se k tomu bude snažit přispět lepším výkonem. Proti Ukrajině dala jen sedm bodů a všechny až v poslední čtvrtině. "Hrálo v tom roli více faktorů. Nejsem zdravotně v pořádku. Doufám, že to bude zítra o kus lepší. Mám střevní potíže, takže se cítím zesláblá. To nedostřelování na koš může být následek. Dnes se to vrátilo. Myslela jsem si, že to bude v pořádku, ale ne. Je to těžké, když se musíte rvát s něčím navíc, než je soupeř," popsala Kateřina Elhotová.

Spolu se sestrou však spoléhá i na fanoušky v hale, kteří je znovu přijdou podpořit. "Dnes byli super. Jsem hrozně ráda za lidi, co přišli. Slyšela jsem bubeníky, zpívalo se, bylo to příjemné," dodala Kateřina Elhotová. "Byli úžasní," přidala sestra Karolína.