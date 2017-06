Asi jsme podlehli prostředí. A už hrajeme o život, ví Beneš

Premiéra v roli hlavního trenéra na velké akci se pro něj změnila v trápení. „Prohráli jsme si to sami,“ posteskl si trenér českých basketbalistek Ivan Beneš, když jeho výběr prohrál v úvodu domácího ME s Ukrajinou 47:59. V průběhu utkání navíc prohrával až o 23 bodů a v sobotu bude muset nutně porazit Maďarsko. Jinak jejich cesta na turnaji předčasně skončí.

Jak jste tedy ten zápas viděl?

„O zápase bylo takřka rozhodnuto už v poločase. Mínus devatenáct bodů na soupeře jako Ukrajina už je skoro neřešitelný úkol. Musím ocenit, že to holky nezabalily a druhý poločas vyhrály, ale na to se nehraje. Prohráli jsme a to nám zkomplikovalo plán. Musíme se soustředit na zítřek, kdy budeme hrát o život. Pokud to nezvládneme, tak už budeme mít strašně těžkou cestu, protože by nám pak nemusela stačit ani výhra nad Španělskem.“

Čím to bylo, že se vám tak úvod nepodařil? Nervozitou?

„Trochu jsme podlehli domácímu prostředí. Naše hráčky jsou minimálně stejně dobří střelci jako má Ukrajina, ale teď se nám střelba nedařila. Zřejmě tam byla tréma a domácí prostředí nám tentokrát neprospělo.“

Ukázala alespoň a druhá půle, že to v hráčkách je?

„Snad. Ony jsou dobré, ale my jsme se teď porazili sami. Nešli jsme do toho tak, jak jsme měli. Přitom ve druhé půli jsme jim dovolili jen 17 bodů a to ještě dávali koše z našich risků. Ale když dostaneme 42 bodů za první poločas, tak je něco špatně. Holky ukázaly, že hrát umí, ale přišlo to pozdě. Až když už jsme se potápěli a díra byla obrovská. Pomohli nám i diváci, kteří na nás nepískali a když viděli, že se nám nedaří, tak se nás snažili povzbudit.“

A vy jste se pak i zlepšili…

„Holky jim to ve druhé půli vrátily a už bylo na co koukat. Alespoň že to nebylo devastující. Kdyby to skončilo o 25 bodů, tak by to bylo špatné. V závěru tak viděly, že to při sebeobětování jde. Ukrajina nicméně hrála dobře, získala náskok, který ji uklidnil. To se pak hraje lépe, kdežto my jsme naopak byli ve stresu. Za určité konstelace byly k poražení a i Jagupovová se dala ubránit. Holky do toho ve druhé půli šly, schytaly rány a masér jim bude muset nahazovat žebra, ale škoda, že jsme do toho tak nešli od začátku.“

Navíc to není poprvé, co vám utekl úvod, že?

„Nám se prostě začátky nedaří, to ukazuje i statistika. Než se rozjedeme, tak už prohráváme. Bylo to i v přípravě. Změnili jsme rozcvičku, snažíme se holky nabudit, ale nic nepomáhá. Teď v tom byla i nervozita, nic nepadlo a pak přichází deka. Kdyby nepřišla pauza, tak nevím, jak bychom to dohráli.“

Čím to ovšem, že vás Ukrajina, která má několik zraněných pivotek i přeskákala?

„Máme sice vysoké pivoty, ale všechny ostatní posty měly ale vyšší Ukrajinky. Holkám jsme říkaly, že je musí brát na záda, ale přijde stres a nejde to. Kdyby chybovali mlaďoši, tak to pochopím, ale dělaly to i zkušené hráčky. Ty nás ani nepodržely střelecky. Je vidět, že i na takové hráčky může dolehnout zodpovědnost. Přitom na tréninku to lepilo a holky se trefovaly.“

Jak pak bylo těžké ubránit Alinu Jagupovovou?

„To je o těch lídrech. Ona to vzala v první čtvrtce na sebe a dala 11 bodů, čímž tým uklidnila. Zkusili jsme na ní prostřídat, jestli to nebude lepší, ale bylo to ještě horší. S obranou jedna na jedna spokojený nejsem. A jak se k Jagupovové přidaly další hráčky, už to bylo těžké. My měli oporu jen v Kie. Holkám jsem říkal, že je dobře, že ji hledají, ale že také musí hrát s ní a musí být aktivní, protože jedna hráčka nám to nevyhraje.“

Jak velký tlak tedy teď vnímáte před utkáním s Maďarskem?

„To bude zápas ano nebo ne. Španělsko je o tolik víc před ostatními, že nepřipustí zamíchání skupinou. To bychom s nimi hráli už jen rozluččku s fanoušky. Klíčový bude zápas s Maďarskem. Musíme ho dostat pod tlak a nenechat je hrát jejich šikovnou hru, jinak bychom měli starost. Když je naopak dostaneme pod tlak, mělo by nám to svědčit. Trochu nás ale děsí jejich příprava se Slovenskem, kdy jasně vyhrály a to budí respekt.“