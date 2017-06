Česko - Maďarsko 70:74. Zápas o vše domácí nezvládly, postup je pryč

Je konec! Bojovaly nadoraz, vylepšily páteční bídný výkon, ale stejně to nestačilo. České basketbalistky na domácím ME prohrály i svůj druhý duel, když padly s Maďarskem 70:74, a šampionát tak pro ně skončí už po základní skupině. Na třetí místo, které zaručuje postup do předkola play off, jim nepomůže ani případná pondělní výhra nad lídrem skupiny A ze Španělska.