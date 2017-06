Stala se Češkou, krach Vaughnová obrečela. Elhotová: Dala do toho moc

Hodně těžce nesla konec nadějí na postup ze skupiny hlavně Kia Vaughnová, která v únoru získala české občanství. Hvězda USK Praha po duelu s Maďarkami chodila se slzami v očích.

„Já ji brečet neviděla. Ona to bere velmi vážně. Opravdu tu s námi chtěla být. Proč by to jinak dělala a chtěla být Češkou,“ vyzdvihovala její touhu Elhotová, která se sama teprve nedávno vrátila na palubovku po mateřské dovolené. „Dala do toho hrozně moc, um, emoce a moc nám pomohla,“ dodala pochvalně na adresu naturalizované Češky.

Domácí basketbalistky se tak budou v pondělí loučit s fanoušky v Hradci Králové zápasem proti Španělkám, ve kterém už půjde jen o čest.

„Asi se tomu dá říct rozlučka. Hlavně musíme mít dobrý pocit ze sebe a já si myslím, že ten pocit dobrý s holkami máme. Jen se to nedokázalo dotáhnout do vítězného konce. Vždy zabereme, ale koncovky nám nějak nevychází,“ kroutila hlavou Elhotová.