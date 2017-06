Je to pro mě vzor, říká Vyoralová o Palauové. Dnes ji vyzve

Dosud s ní hrála v USK Praha, teď ji vyzve v posledním zápase na letošním ME. Žákyně proti své učitelce. „Moc se těším. Je to pro mě pocta a zkušenost hrát proti ní. Je to nejlepší rozehrávačka, od jaké jsem se mohla učit,“ přiznala Tereza Vyoralová před dnešním duelem se Španělskem, kde se potká s Laiou Palauovou.

Bude to něco, jako když vás paní učitelka zkouší?

(směje se) „Asi ano, ale já bych to tak nebrala. Ona byla i ráda, že mi zkušenosti mohla předávat.“

Jaká byla učitelka?

„Nejlepší, jakou jsem mohla mít. Ty rady, co dává, jsou hrozně užitečné a je to velká zkušenost. Basketbal umí nejlépe, jak to jde.“

Platí, že je i vaším herním vzorem? Nebo máte vzor třeba v jiné rozehrávačce?

„Já jsem potkala Laiu, takže je pro mě vzor ona a jsem za to ráda. Kdo zas hraje s Dumercovou, tak je pro ni vzor ona. Obě jsou to výborné rozehrávačky, ale každá trochu jiná. Pro mě je ale vzor Laia, protože jsme spolu kamarádky.“

Budete se i se španělskými soupeřkami hecovat?

„Asi ani ne. Hlavní je, aby to proběhlo bez zranění a aby to byl dobrý basket pro diváky. Je to poslední zápas, chceme si ho užít, odvést to nejlepší, co ve vás je a poděkovat divákům. Půjdeme do toho naplno a odehrát s nimi slušný zápas.“

Místo Palauové přišla nyní do USK Praha Leticia Romerová. Jak se na tu těšíte?

„Už jsme jí párkrát viděla. Tady zatím moc nehraje, ono dostat se přes Laiu a Dominguezovou je pro ni těžké. Už jsem proti ní ale hrála v mládežnických reprezentacích, tak ji znám. Jsem zvědavá, co s ní teď udělala Amerika. Docela se na ni těším, až budeme spoluhráčky v USK.“

A do konce ME? Budete Španělkám fandit?

„Asi ano, moc bych to holkám přála, aby vyhrály. Ve hře jsou ale i Slovenky, kterým také budeme fandit.“