Česko - Španělsko 67:63. Domácí tým se s ME rozloučil výhrou

Sladká tečka na konec. České basketbalistky se na nepovedém domácím mistrovství Evropy poprvé dočkaly výhry. V urputné bitvě přehrály výběr Španělska 67:63. Vítězství v samé závěru zápasu pojistila proměněnými šestkami Karolína Elhotová. Tímto počinem se však české hráčky loučí s domácím publikem v Hradci Králové, protože do vyřazovacích bojů nepostupují po porážkách s Ukrajinou a Maďarskem.

Oba týmy už neměly o co hrát. Vítěz skupiny A Španělsko šetřilo některé opory, výborný výkon českých basketbalistek však naznačil, že postup byl v jejich silách. Vybojovaly alespoň první výhru nad Španělskem od mistrovství světa v roce 2006.

Utkání už nehrálo roli pro postavení v tabulce ani pro jeden tým, a tak se hrálo bez nervů a trenéři mohli dát prostor celému kádru. První start na velkém turnaji si tak připsala Veronika Voráčková, které bude ve středu 18 let.

Z českých hráček jakoby sobotní jistotou vyřazení spadla veškerá nervozita a do favorita se pustily zostra. A to hlavně v obraně, kde soupeř nedostal kousek prostoru. Fanoušci si užívali výbornou atmosféru vyprodané haly v Hradci Králové, kam dorazila i trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková. Rychlobruslařská královna sklidila bouřlivé ovace, když ji organizátoři ohlásili.

"Začínala jsem s basketbalem, jako malá jsme ho hrála a je to moje srdeční záležitost. Kdykoli můžu, tak se jdu podívat. Holky dnes ukázaly, že na to mají. Škoda, že v prvním utkání s Ukrajinou byly tak svázané, ale nemají se za co stydět," řekla Sáblíková pro ČTK.

V pondělí ale Češky svázaně nepůsobily. Dařilo se méně zkušeným hráčkám jako Petře Záplatové a mladší sestře kapitánky Kateřiny Elhotové Karolíně. Tým ale táhla hlavně Kateřina Elhotová a také Kia Vaughnová, autorky 17 a 18 bodů. Oba celky se neustále střídaly ve vedení.

Minutu před koncem poslala Češky do vedení Vaughnová. Španělky mohly srovnat nájezdem, ale Alena Hanušová skvěle soupeřku zablokovala a české basketbalistky už se ubránily. Sice ztrátou daly soupeřkám šanci, ale Karolína Elhotová vzápětí míč rychle získala zpátky a z trestných hodů potvrdila nečekané vítězství.