Výhra nad Španělskem? Je to náplast, ale malinká, říká Elhotová

Tohle byly její chvíle. Závěr, kdy se za stavu 65:63 postavila na dva trestné hody a v hlavě měla, že skalp stříbrných medailistek z Ria je blízko. „Točily sice sestavu jinak, než kdyby hrály finále, ale my jsme se víc rozehrály a víc nám to fungovalo i v obraně,“ usmívala se Karolína Elhotová. Ty dva trestné hody pak dala. Celkem nastřílela deset bodů. A v posledním duelu na ME přispěla k senzační výhře nad Španělskem 67:63

Chybělo víc těžkých zápasů v přípravě, protože to vypadá, že teprve teď jste rozehrané?

„Já si to tak myslím. Chyběla nám delší příprava a více zápasů, protože jsme nový tým a takhle jsme spolu nikdy nehrály. Ale to už nemá smysl řešit. Hlavně, že jsme porazily Španělky a máme teď super pocit.“

Je to určitá náplast?

„Malinká.“

A osobně váš nejpovedenější zápas v reprezentaci?

„To každopádně. Víc jsem se uvolnila, nebyla jsem tak svázaná. Jsem za to ráda.“

Trenér Beneš před turnajem říkal, že byste mohla začít vystupovat ze stínu své sestry Kateřiny. Máte z toho pocit, že se to teď povedlo?

„To nevím. Každopádně jsem byla uvolněnější, hrálo se mi lépe než dříve.“

Co pak ty poslední trestné hody?

„Já si na ně věřila. Jsem ráda, že jsem dala oba dva, protože to bylo hodně důležité. Byla jsem sama hrozně dojatá a emočně to bylo hodně náročné.“

Dokázaly jste si, že to ve vás je?

„Chtěla bych tomu věřit.“

A nenapadne vás: Hrát takhle i dřív, mohly jsme být ještě dál?

„Já se i v osobním životě nerada vracím do minulosti. Nemá smysl to řešit. Jsem ráda, že jsme hrály takhle alespoň teď.“

Budete tedy alespoň Španělkám fandit na titul?

„Určitě, protože jsou to super holky. Budeme jim fandit. A také bylo by skvělé, kdybychom byly jediné, kdo je porazil.“