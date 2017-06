Senzační výhra byla málo. Cíl jsme nesplnili, uznal kouč basketbalistek Beneš

Rozloučili se senzační výhrou, ta ale v hlavě rozkmitala všechna ´kdyby´. „Je to krásná náplast na velké bebíčko, na které ale není dostatečně velká,“ přiznal po výhře 67:63 trenér českých basketbalistek Ivan Beneš. Jeho svěřenky tak končí na domácím ME na třináctém místě. Chce však věřit, že tenhle výkon by mohl být příslibem do dalších zápasů.

Jak se vám tedy tento zápas hodnotí?

„Jsem šťastný, že zápas takhle dopadl, ale hlavně, že takhle vypadal. Výsledek i výkon… vše bylo pěkné. Po té strašné frustraci je to světlo v tunelu. To je to, co ten tým potřeboval. Dokázal si, že má na to hrát s kvalitními soupeři. Věřím, že jsme potěšili diváky v hale i u obrazovek. Bylo to dramatické a domácí tým vyhrál.“

Jenže to k postupu stejně nevedlo…

„Ano, zároveň jsme i z toho nešťastní, protože kdybychom porazili Maďarsko, tak jsme ve čtvrtfinále. Ale to je sport, někdy je krásný a někdy krutý. Je to krásná náplast na velké bebíčko, na které ale není dostatečně velká. Přelepili jsme ho, ale pořád tam je.“

Kateřina Elhotová naznačila, že i pomohlo, když Španělky ani nevyužily Martu Xargayovou. Souhlasíte?

„Znám Španělky a vím, že ty nic nevypustí. Ani malinko. Takže zásadně nesouhlasím s Kačkou, co řekla. Laia (Palauová), Cruzka (Anna Cruz) a další by raději překously tyč, jen aby vyhrály. Laia je schopná se i na tréninku poprat s Kiou.“

Takové zápasy tedy pomohou sebevědomí, že?

„Ano, mám radost z toho, že nebyl rozdíl mezi první a druhou pětkou. To je pro sebevědomí holek důležité. Takové zápasy by jim to mohly do budoucna přinést, aby nebyly ustrašené jako v prvním utkání s Ukrajinou.“

Jenže…

„Chtělo by to, aby takové zápasy hrály i na klubové úrovni. S tím roste výkon. Proč byla ta zlatá generace tak výborná? Protože byly dlouho spolu a hrály kvalitní euroligové zápasy. Pak se k tomu přidávaly šampionáty, úspěchy a všechno to vygradovalo. To nepřijde samo od sebe. Zázraky se nedějí.“

Takže se projevila absence zkušenosti?

„Přeci jen jsme na takové akci dva roky nebyly a některé hráčky nikdy. Navíc se hrálo doma, přišlo čtyři tisíce fanoušků a holky na to nebyly připraveny mentálně. Kdybychom začali se Španělskem a odbili si tam ten špatný výkon, tak to mohlo vypadat jinak. Náš výkon měl vzrůstající tendenci.“

Jak byste tedy konečné třinácté místo hodnotil?

„Je to samozřejmě neúspěch. My jsme nechtěli mít jednu náplast a jet domů. Chtěli jsme hrát minimálně osmifinále. Cíl byl vyšší.“

Navíc nyní ohlásily konec v reprezentaci Ilona Burgrová a Petra Kulichová. Jak bude těžké je nahradit?

„Těžké. Když si prohlédnete naše palubovky, tak na podkošových postech toho moc není. Takto zkušené hráčky se budou těžko nahrazovat. Je tam Julie (Reisingerová), což je velký příslib, ale možná budeme muset začít hrát jinak na menší sestavu.“

Ale výkon Karolíny Elhotové, mladší sestry slavné Kateřiny, vás musel potěšit, ne?

„Kája chytla šanci za pačesy. Byla výborná v obraně, tam se chytla a i v útoku se trefovala. V tomto zápase byla příjemným překvapením. Teď je důležité, aby v tom pokračovala i v klubu.“