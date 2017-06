Jestli nezačnou hrát Češky více v Evropě, bude to dál špatné, říká Bobrovský

Jak jste sledoval české zápasy na mistrovství Evropy?

„Já jsem se chtěl přímo zúčastnit v Hradci, ale ze zdravotních důvodů jsem to sledoval v televizi. S Ukrajinou to bylo prezentované, že budeme hrát dobře v obraně a že naše hra bude založená na rychlém protiútoku. Myslím, že ale ani jedno nevyšlo a nechali jsme je rozstřílet. Je pravda, že mě jejich výkon překvapil, ale my naproti tomu nehráli dobře. A o protiútoku nebyla vůbec řeč.“

Čím to bylo?

„On ten výběr hráček nebyl špatný, ale určitě se tam měly objevit i jiné holky jako Pecková, která byla nejlepší střelkyně ligy. U té se sice říkalo, že se vzdala reprezentace, ale myslím, že to nebylo prezentované správně. Ona ani nebyla oslovená mezi těmi širokými výběry. Ale když se vrátím k tomu zápasu, tak jsme se soustředili na hru přes Vaughnovovu, což bylo správné, ale v té druhé desítce jsme zase zkoušely jen střelbu z dálky, která se nám nedařila. I když bylo prezentované, že máme výborné střelkyně z dálky a Kateřina Elhotová je třeba skvělá střelkyně, v tom zápase se ji nedařilo. A u ostatních to byl už také zmar. Vaughnová se následně také nedostala k šancím a myslím, že jsme ani správně nevyužili Hanušovou.“

Jak?

„Ono převychovávání hráčky, která je zvyklá hrát pozici čtyři na post číslo tři trvá minimálně půl rok nebo rok. Chtít to po ní v jednom utkání je špatné. Ona, která by pak měla být jedna z našich rozhodujících hráček, se vůbec neprosadila.“

Vnímáte tedy domácí šampionát jako promarněnou možnost?

„Ano. Ty hráčky, které ale hrají v reprezentaci, nehrají v průběhu roku žádná těžká mezinárodní utkání. Je správné, že nominace byla založená na hráčkách USK. USK je dobré družstvo, ale když se podíváte, které hráčky tam hrají, tak to nejsou ty, které by měly být nosnými oporami naší reprezentace. Evropské poháry hrají zejména zahraniční hráčky. Možná Hanušová, nebo chvíli prostřídávají Burgrová nebo Vyoralová, ale to je konec. A to je málo. Nedáváme prostě hráčkám zkušenosti utkat se s tou nejvyšší kvalitou. A pokud se to nezmění, tak to bude pořád špatné.“

Na rozdíl od vaší éry v Brně, že?

„Já nechci oslavovat dobu naší éry, ale my jsme měli založenou hru na českých hráčkách, kdežto USK se opírá spíše o zahraniční hráčky a ty naše nemají kde vyrůst. Určitě bylo dobré, že jsme vzali Vaughnovou, ale ona už byla taky podle mě po sezoně unavená a nebyla schopná to ustát.“

Je to i odraz úrovně české ligy, kde spousta klubů nemá finance?

„Ano, herní projev určitě souvisí s ekonomickými možnostmi. Ale myslím, že i byla chyba, když jsme zavedli, že v lize může startovat šest cizinek. Teď jsme určitě měli na to, abychom v domácím prostředí postoupili. Ta skupina nebyla natolik silná, aby se z ní nedalo jít dál. Musím ovšem říct, že mě Ukrajina překvapila a hrála dobře. Mají dobře seskládané družstvo a chuť.“

Jak tedy teď z toho ven?

„Je to začarovaný kruh. Navíc jsme teď měli i výhodu, že jsme byli pořadatelé. Možná, kdybychom hráli kvalifikaci, tak by už třeba ukázala, že se někde stala chyba, když naše hráčky neměly možnost využití styku s dalšími družstvy. Když se ale také podíváte na postupující, tak všichni tam mají i vždy nějakého lídra. My ale ne.“

Chybí typ podobného hecíře, jako byla Hana Horáková?

„Hanka ale nebyla jen jedna, byly tam i další hráčky. Byla to síla více hráček a ta pětka byla v jednu chvíli jedna z nejsilnějších v Evropě. Pokud ale my s těmi mladými nebudeme mít možnost hrát z ekonomických důvodů evropské soutěže, bude to špatné. A budeme mít problém se vůbec na to mistrovství Evropy probojovat. Nemluvím už vůbec o MS nebo olympiádě. Teď se i dostaneme do těch horších losovacích košů. My v Žabinách bychom chtěli hrát evropské soutěže, ale to jsou tak vysoké ekonomické soutěže, že tu možnost nemáme. A pokud bude hrát jen USK a tam cizinky… Třeba i Nymburk hrál teď Eurocup a nehrál to špatně, ale i on se opírá o větší množství cizinek a není tam příliš Češek, které by mohly národní tým pozvednout.“

A vzhledem k tomu, že se teď řeší i další budoucnost trenéra Beneše… věříte, že by se za něj případně v Česku dala najít náhrada?

„Já se nerad vyjadřuju ke svým kolegům, ale trenér reprezentace by měl být člověk, který má zkušenosti. Pan Beneš dělá asistenta paní Hejkové a jeho asistenti též nemají zkušenosti. Určitě jsou ale v Česku trenéři, kteří by mohli. Samozřejmě to nebude hned, ale pokud by dostali důvěru, tak jsou mladí, ctižádostiví a mohli v budoucnu uspět. Třeba Viktor Průša od nás Žabin… neříkám, že by to bylo hned, ale musí se jim dát také důvěra.“