Sáblíková na ME basketbalistek: Ocenila Češky a připomněla své začátky

Přišla zafandit českým basketbalistkám a ty se i před jejími zraky vzepjaly k senzačnímu triumfu nad Španělskem. „Myslím, že se nemají za co stydět,“ říkala rychlobruslařka Martina Sáblíková, která dorazila na poslední duel svěřenek Ivana Beneše na domácím ME. Sama pak prozradila, že už se připravuje na zimní sezonu, která bude vrcholit OH v Koreji. Domácí cyklistické mistrovství ale vynechá.

Co vás konkrétně pojí s basketbalem?

„Já jsem v dětství s basketbalem začínala, chodila jsem na něj od osmi let, takže to je taková moje srdeční záležitost. Kdykoliv se u nás něco pořádá, tak když můžu a mám čas, jdu se podívat.“

Viděla jste všechny zápasy českého týmu?

„Viděla jsem od každého kousek, protože jsem musela i na trénink. Škoda, že byly holky první zápas tak svázané, a s Maďarkami pak padly jen o čtyři body. Chápu, že je to těžké, když hrají doma a chtějí uspět, ale nemají se za co stydět. Jasné, že chtěly víc, ale není to poslední mistrovství Evropy.“

Umíte se do nich vcítit?

„Myslím, že se umím vcítit do všech pocitů, které tu prožívají, a jsem ráda, že je lidé přišli podpořit. Jak bylo vidět, tak na to mají. Nejsem nějaký expert na basketbal, ale takhle to cítím.“

Co třeba ve vašich očích basketbal s rychlobruslením spojuje?

„Mně třeba hodně pomohly ty odrazy na střelbu. I já potřebuju odraz a je to vidět. Prostě takovou dynamiku.“

V jaké fázi jste přípravy na další sezonu teď jste vy?

„Začali jsme trénovat, protože je před námi olympijská sezona. První svěťáky máme v listopadu, a tam se bude rozhodovat o kvalifikaci. Kvalifikujeme se časem, takže je to takové buď anebo.“

Takže ani teď nemáte čistou hlavu a dovolenou?

„Zatím se na to snažím nemyslet. Snad s mou kvalifikací nebude problém a snažím se připravovat na únor, ale pro ostatní je ta kvalifikace těžká. Někdy vám i ten kvalifikační čas nemusí stačit, protože je to omezené počtem.“

Nicméně teď prý i vynecháte mistrovství republiky na kole. Je to právě kvůli olympiádě?

„Ano, protože minulý rok jsem měla problémy s vazy u kolena. Chci se tedy soustředit na zimu a na olympiádu, abych tam byla v pořádku.“