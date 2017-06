Skvělá Žirková dotáhla Slovenky do čtvrtfinále, Řekyně šokovaly Rusko

Lotyšské basketbalistky překvapivě prošly do čtvrtfinále mistrovství Evropy, když v předkole play off porazily obhájkyně titulu ze Srbska 75:70. Mezi osm nejlepších celků Evropy se Lotyšky dostaly poprvé od roku 2011. Dál jdou také Slovenky, vedené českým koučem Marianem Svobodou, po výhře 82:68 nad Ukrajinou. A to především díky nejlepšímu střeleckému výkonu turnaje v podobě 31 bodů Zuzany Žirkové.