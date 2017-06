Žíra(vina)! Slovenky na ME táhne 37letá rozehrávačka. Úchvatná, chválí spoluhráčka

Říká se jí Žíro. A obrany soupeřek rozleptává jako žíravina. Bělorusku nasázela 22 bodů a dalšími 31 body včera dotáhla slovenská basketbalistka Zuzana Žirková svůj tým k triumfu nad Ukrajinou 82:68 a postupu do čtvrtfinále ME. „Těžko ji komentovat, byla úchvatná,“ chválila jinak 37letou maminku její spoluhráčka Barbora Bálintová. Ve čtvrtek se pokusí zaskočit i favorizovanou Francii.

Možná si na ní pamatujete ještě z jejího působení z Brna, kde získala sedm českých titulů. Dravá, rychlá, kreativní. A s věkem její basketbalové kvality nezmizely. Naopak. Na mistrovství Evropy včera jednatřiceti body odklidila černého koně Ukrajinu s Alinou Jagupovovou a zítra zabojuje se spoluhráčkami o senzační semifinále.

„Druhý poločas jsem navíc odehrála na jedné noze, cítila jsem bolest. Když je tam ale adrenalin, tak to jde samo. Věřím, že to ještě vydrží nějaká zápas,“ citoval server Sme.sk Žirkovou, která se navíc na ME potýká s bolavým kolenem. Jenže se kousla.

Ukrajinu ničila nejen stoprocentní střelbou trestných hodů (8/8), ale i zabijáckými trefami za tři body, kdy dala hned sedm pokusů ze třinácti. S průměrem 14,3 bodů na zápas je nejproduktivnější hráčkou svého týmu.

„Je těžké komentovat její výkon, protože byla znovu úchvatná. Ví, kdy musí zahrát a opět to dokázala. Předvedla famózní vystoupení,“ chválila ji i její spoluhráčka Barbora Bálintová.

Přitom se už také dříve zdálo, že její reprezentační etapa je u konce. Před pěti lety oznámila svůj konec v národním týmu a v roce 2013 se jí narodila dcera Dorotka. „Změnila můj život,“ vyznala se tehdy.

Následně se do reprezentace vrátila na ME 2015, ale i po něm znovu ohlásila konec kariéry.

A ani tenhle nebyl definitivní. Slovensko s českým trenérem Mariánem Svobodou z toho při absenci jiné rozehrávačky Kristi Toliverové maximálně těží.

„Utkání s Ukrajinou mohl být mým posledním zápasem v reprezentaci. Naštěstí nebyl a těšíme se teď do Prahy. Každý další zápas pro nás může být plus a myslím, že Slovensko takový úspěch potřebovalo,“ dodala Žirková jinak hráčka týmu Good Angels Košice.

Nyní ji čeká snaha zaskočit dalšího favorita. Francii s další zkušenou rozehrávačkou Celine Dumercovou. Je proto i trochu příznačné, že se zítra vzájemný zápas odehraje v O2 Aréně jako poslední. Od 20.30.

Jak Žirková sestřelila Ukrajinu