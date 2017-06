Slovenky jsou temperamentnější než Češky, směje se trenér Svoboda

Ať už mistrovství Evropy v basketbale žen dopadne jakkoliv, on bude nejúspěšnějším Čechem. Českým trenérem Slovenek. „Pokud to takhle říkáte, tak mě to těší,“ usmál se Marián Svoboda. Jeho svěřenky sice po sobotní prohře s Tureckem 56:72 přišly o možnost umístit se do šestého místa a tedy se i přímo kvalifikovat na MS i tak v neděli ale budou bojovat o sedmou příčku.

Jak byste ten tedy zatím turnaj hodnotil?

„Ještě je před námi v neděli poslední zápas, ale i když jsme v Praze prohráli, myslím, že slovenský basketbal se v médiích zviditelnil a beru to pozitivně. Je pravda, že to nám to teď moc nevyšlo, ale musíme ocenit sílu Turecka. Jejich hráčky jsou někde jinde, mají mnohem kvalitnější ruku a daleko zkušenější tým. My jsme nejmladší tým na šampionátu. Máme sice tři zkušené hráčky a zbytek jsou ty mladé a nezkušené. Chybí taková ta vázací výplň, kde se mísí zkušenost s drzostí mládí.“

Jak to byla přesto zkušenost pro vás?

„Velká. To asi docením později, ale být u toho je daleko inspirativnější, než když se na to člověk dívá v televizi nebo v hledišti. Když je člověk u toho, vidí toho víc a musí reagovat na víc věcí. Z mého pohledu to má dopad na mou trenérskou práci.“

Cítil jste i určitou rivalitu? Že třeba Slovenky skončily lépe než Češky?

„To je otázka na hráčky. Ale samozřejmě, sportovní rivalita tam je. Každý se chce ukázat. Myslím, že to, že Češky se nedostaly a Slovenky ano, je pro ně určitým způsobem zadostiučinění. Ale není to tak, že by nebyly rády, kdyby ty Češky tady byly taky. Třeba by chtěly tu atmosféru, kdyby hrály s Češkami zažít. Podobný kotel jako byl třeba v Hradci.“

Na druhou stranu Slovenky se mohly opírat o zkušenou rozehrávačku Zuzanu Žirkovou. Taková osobnost asi Češkám chyběla, že?

„Těžko říct, já do toho českého týmu neviděl. Ale ano, Žirková je velezkušená hráčka a důležitá pro tým. Odehrála výborná utkání, ale je pravda, že po v posledních dvou utkáních už si na ní dávaly soupeřky větší pozor. Ten turnaj je navíc už dlouhý a náročný. Hraje se hodně zápasů, my hrály ještě předkolo, takže to vše se sčítalo a únava narůstala. Bylo ale správné, že v tom týmu je.“

Jsou Slovenky temperamentnější než Češky?

(směje se) „Nějak diplomaticky… ano jsou temperamentnější.“

Takže musíte být větší psycholog?

„Také. Ale to je i tím, že jsem ten tým převzal tak strašně rychle, že tam nebyl ani extra čas na poznávání. Já některé hráčky v podstatě nějak dál sonduju i během Evropy. To poznávání je neustálé a je to náročné.“

Jaké máte ovšem na vaší práci ohlasy?

„Já se přiznám, že to nečtu. Nechci se tím nechat rozhodit, ať pozitivně nebo negativně...“

Spíše jsem myslel po sms zprávách nebo tak?

„Ty mi chodí od známých, kamarádů a zatím jsou pozitivní. Doufám, že to tak už do konce Evropy zůstane.“

Co tedy pak po ME? Lákalo by vás u slovenského výběru zůstat?

„Mám smlouvu ještě na jeden rok, na kvalifikaci, ale říkám si, že si to budu muset ještě promyslet. Je to hodně náročné, ale na druhou stranu mě ta práce baví. Uvidíme. Je to otevřené.“